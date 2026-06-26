«La télé ne veut plus de moi» : Laurent Ruquier annonce qu'il quitte le monde de la télévision

Invité sur RTL, Laurent Ruquier a affirmé qu’il quittait le monde de la télévision pour se consacrer à son autre passion : le théâtre. L’animateur va donc disparaître peu à peu de nos écrans.

Laurent Ruquier est une figure de la télévision française. Mais l’animateur a plusieurs cordes à son arc puisqu’il est aussi dramaturge, directeur de théâtres et comédien. Ce vendredi 26 juin, il était invité dans l’émission “RTL Matin” et a fait une grande annonce : il quitte le monde de la télévision. Une annonce qui rappelle celle d'Olivier Minne, qui a arrêté de présenter le jeu emblématique "Fort Boyard".

🎙️"C'est un hasard !", "La télévision ne veut plus de moi"@ruquierofficiel explique dans Face à @FogielMarcO dans #RTLMatin pourquoi il a choisi d'arrêter la télévision pour remonter sur scène au théâtre 🎭 pic.twitter.com/TKgitH0iY9 — RTL France (@RTLFrance) June 26, 2026

En effet, Laurent Ruquier a de moins en moins la côte. Son émission “T18, c’est maintenant” a été annulée, tout comme son talk-show “Chez Ruquier” quelques mois plus tard. L’animateur a également décidé d’abandonner son rôle d’enquêteur dans “Mask Singer”.

“C’est la vie. Est-ce que je préfère faire du théâtre ou de la télévision ? Non. J’ai adoré faire de la télévision, je ne vais pas jouer. Souvent, les gens mentent au micro. On en a reçu plein, vous comme moi. Des gens qui disent : “Ah non, je ne veux plus faire de télé, c’est tellement mieux le théâtre.” Non, la télé ne veut plus de moi. C’est pas pareil, il faut dire la vérité”, a déclaré Laurent Ruquier sur RTL.

Il se consacre au théâtre

Laurent Ruquier arrête donc la télévision pour se consacrer à sa deuxième passion : le théâtre. Il est le nouveau directeur et propriétaire de deux salles parisiennes, la Comédie et le Studio des Champs-Élysées. En septembre, il va à nouveau monter sur scène en compagnie de Vincent Niclo dans la pièce “Chante et tais-toi”.

“Je reviens au rire. Je reviens à la source de mon métier de départ : les planches, faire rire le public”, a-t-il déclaré.



Crédit photo : RTL

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Laurent Ruquier à la radio

En plus de cela, Laurent Ruquier va continuer d’être animateur radio puisqu’il sera toujours présent dans l’émission “Les Grosses têtes”, et ce, pour au moins trois saisons encore. S’il quitte le monde de la télévision, cette décision n’est cependant pas définitive. Par la suite, Laurent Ruquier se laisse en effet la possibilité de revenir sur le petit écran.

“C’est la télé qui décide que vous n’en ferez plus, et puis c’est vrai aussi que j’ai passé l’âge d’essayer de faire différentes émissions. Si on m’appelle, je vois ce qu’on me propose, pourquoi pas, mais ma carrière elle est faite et est derrière moi à la télévision”, a-t-il affirmé.

Si Laurent Ruquier se fera de plus en plus rare à la télévision, il sera donc toujours possible de l’écouter dans l’émission “Les Grosses têtes” sur RTL, ou d’aller l’applaudir sur scène.