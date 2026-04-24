Amber Heard « sur liste noire » à 40 ans, elle a tout perdu et a changé de nom pour disparaître loin de Johnny Depp

De star planétaire à citoyenne anonyme, telle est la vie qu’a choisi de mener Amber Heard, 40 ans, en Espagne, loin du tumulte d’Hollywood.

C’est l’histoire d’une étoile qui ne cherche qu’à s’éteindre. Amber Heard a délaissé la célébrité depuis son procès explosif contre Johnny Depp. Des tapis rouges aux séances photo glamour en passant par les soirées exclusives, la star, qui a fêté ses 40 ans mercredi, mène désormais une vie plus tranquille, loin des projecteurs, à Madrid.

Son départ pour l'Espagne fait suite au règlement, en 2022, d'un procès en diffamation de 50 millions de dollars qui l'opposait à Johnny Depp, 62 ans, star de « Pirates des Caraïbes » et son ex-mari.

Après sa défaite judiciaire face à Johnny Depp, Amber Heard s'est employée à reconstruire sa vie loin des projecteurs. Originaire du Texas, elle n'a plus travaillé en tant qu'actrice depuis les deux films déjà tournés et sortis en 2023 ayant été très mal accueillis. Certains initiés d'Hollywood affirment qu'elle a été « mise sur liste noire » à la suite de ce procès largement médiatisé.

Crédit photo : Wire Images

S’il est clair qu’Amber Heard a complètement tourné la page depuis le procès, elle a fait une rare remarque sur l’impact que le procès en diffamation de 2022 a eu sur sa vie, des années plus tard.

L'actrice s'est confiée sur le sujet dans le nouveau documentaire Silenced, présenté en avant-première au Festival du film de Sundance en janvier.

« Il ne s'agit pas de moi. J'ai perdu ma capacité à parler. Je ne suis pas ici pour raconter mon histoire. En fait, je ne veux plus utiliser ma voix. C'est ça le problème »

Cette issue allait être le catalyseur d’un changement de vie, Amber Heard étant devenue la cible de menaces de mort et de mèmes humiliants. Dans la foulée, elle s'est réfugiée à Majorque, en Espagne.

Elle a loué une maison sous le nom de Martha Jane Cannary, le vrai nom de la légendaire cow-girl du Far West, Calamity Jane. Elle s'est ensuite installée à Madrid avec sa fille, Oonagh Paige, aujourd'hui âgée de quatre ans, et son ex-compagne, la photographe Bianca Butti, âgée de 45 ans.

Crédit photo : DailyMail

Elle s'est ensuite installée avec Bianca Butti en 2020, avec qui elle avait entretenu une relation en dents de scie pendant deux ans. Il s'agissait d'un départ à l'étranger mûrement réfléchi, Amber souhaitant apparemment prendre ses distances, au sens propre, avec les retombées du procès en diffamation.

Une nouvelle vie en Espagne

Sans faire de vagues et en évitant toute publicité, l'actrice a discrètement abandonné sa vie trépidante en Californie pour commencer une nouvelle vie en Espagne, comme l’a déclaré une source au magazine People :

« Le procès a été extrêmement éprouvant, et elle voulait prendre un nouveau départ. Elle déborde désormais d'énergie et se concentre sur les choses qu'elle aime ».

En 2024, on a rapporté qu'Amber s'était « bel et bien intégrée » dans la capitale espagnole après avoir acheté une maison de 1,5 million d'euros dans le quartier branché de Chamartin, au nord de la ville. Cette propriété de cinq chambres, dotée d'un jardin et de trois salles de bains, compte parmi ses voisins des millionnaires, des footballeurs et des politiciens, qui apprécient tous d'être à quelques minutes en voiture du cœur du centre-ville.

Crédit photo : Daily Mail

À propos de son emménagement, une voisine avait déclaré au Daily Mail à l’époque :

« Elle vit ici et je la vois souvent accompagner sa fille à l’école le matin. Elle porte une casquette, des lunettes de soleil et des vêtements normaux, et fait profil bas. Elle vit ici en toute tranquillité. C'est un quartier où vivent beaucoup de personnalités, notamment des footballeurs, mais personne ne se dérange mutuellement. Je pense que c'est pour ça qu'elle aime cet endroit : elle s'est complètement intégrée à la communauté. »

La suite après cette vidéo

La voisine d'Amber Heard a ajouté que les photographes ont progressivement déserté la rue dans laquelle elle habitait :

« Quand Amber est arrivée, il y avait beaucoup de photographes garés devant la maison, mais maintenant il n'y en a plus. Personne ici ne sait vraiment qui elle est, on ne la reconnaît pas dans la rue comme ce serait le cas aux États-Unis. Quand j'ai vu toute cette agitation autour d'elle, j'ai dû demander à mon amie qui elle était, et elle m'a expliqué qu'elle était l'ex de Johnny Depp. »

Crédit photo : Amber Heard / Instagram

Tellement attachée à s'imprégner de la culture locale, Amber Heard a même appris la langue de Cervantes. Selon certaines informations, la fille d'Amber, Oonagh, fréquente une école catholique privée pour les enfants âgés de 1 à 6 ans, où l'enseignement se fait à la fois en anglais et en espagnol.

Après être allée chercher sa fille à l'école l'après-midi, on voit souvent le duo se rendre dans un supermarché américain appelé Taste of America. Une employée a déclaré au Daily Mail :

« Elle vient souvent ici l'après-midi avec sa petite fille ; ma collègue les a servies à de nombreuses reprises. Je suppose qu'elle aime acheter des choses qui lui rappellent son pays, nous avons toutes sortes de produits américains ici. »

Crédit photo : Daily Mail

Une maman à plein-temps

Amber Heard a elle-même admis qu'elle était soulagée d'avoir tourné la page sur cette épreuve et de pouvoir passer à autre chose, déclarant à Savannah Guthrie de l'émission matinale américaine Today Show :

« Je peux être maman à plein temps, sans avoir à jongler entre les appels et les avocats. »

Lorsqu’elle ne s’intègre pas à sa communauté locale, Amber aime aller courir dans le célèbre parc El Retiro, au centre de la capitale. Elle y a été assaillie par les paparazzi après l’annonce de sa grossesse. Alors que les photographes la félicitaient, elle a répondu en espagnol :

« Merci beaucoup. C’est ma vie privée et je demande qu’on la respecte. »

Crédit photo : Amber Heard / Instagram

Lorsqu'on lui a demandé si elle comptait rester dans le pays, elle a répondu dans un espagnol parfait :

« Oui, je l'espère. Oui, j'adore vivre ici. J'espère que vous allez bien, ciao. Et merci, ravie de vous rencontrer. »

L'année dernière, Amber Heard a donné naissance à des jumeaux, qu'elle a portés elle-même, et a annoncé la nouvelle dans un message publié à l'occasion de la fête des Mères.

Crédit photo : Amber Heard / Instagram

Sur une photo prise lors d'un autre Thanksgiving, on voit Amber s'affairer aux fourneaux en faisant frire du poulet dans une poêle, tandis que sur une autre photo d'archive, on la voit préparer des légumes avec son père, David. On la voit également servir le repas à table alors que sa fille Oonagh, encore toute petite, est assise dans une chaise haute. En résumé, Amber Heard n’a jamais été aussi heureuse depuis qu’elle a tourné le dos à la célébrité.