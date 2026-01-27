Amber Heard sort du silence et dénonce le harcèlement qu'elle a subi, 4 ans après son procès contre Johnny Depp

En 2022, Amber Heard et Johnny Depp ont été au coeur d’un procès extrêmement médiatisé. Quatre ans plus tard, Amber Heard revient sur cet événement et sur le cyberharcèlement dont elle a été victime.

C’est un procès qui a été médiatisé dans le monde entier. En 2022, Johnny Depp a poursuivi son ex-femme Amber Heard pour diffamation, après que cette dernière l’ait qualifié de “frappeur de femmes”. De son côté, Amber Heard l’a attaqué également, affirmant que certains commentaires faits par l’avocat de Johnny Depp étaient eux aussi diffamatoires.

Crédit photo : AFP

Ce procès a duré six semaines et a été extrêmement médiatisé, révélant de sombres détails sur la vie privée des acteurs. Au cours du procès, Amber Heard a notamment affirmé avoir eu peur que Johnny Depp ne la tue.

Finalement, le jury a majoritairement tranché en faveur de Johnny Depp et Amber Heard a été condamnée à lui verser 10,35 millions de dollars de dommages et intérêts pour diffamation, une somme qu'il a en partie reversé à des associations caritatives. Il a également dû verser 2 millions de dollars à Amber Heard, à cause des propos tenus par son avocat.

Amber Heard sort du silence

L’affaire a été très médiatisée et depuis, Amber Heard s’est fait très discrète en choisissant de s'exiler à l'autre bout du monde. Quatre ans après cet événement, elle est finalement sortie du silence dans une interview accordée au magazine Variety. L’actrice est revenue sur les conséquences personnelles de son procès, de l’exposition médiatique et du cyberharcèlement dont elle a été victime.

Crédit photo : AFP

Amber Heard affirme qu’elle a été manipulée et harcelée. Entre insultes sexistes, vidéos humiliantes, moqueries sur les réseaux sociaux et rumeurs, elle a été totalement découragée. Elle dénonce la contradiction entre le reproche fait aux femmes qui parlent “trop tard”, et la sanction qu’elles obtiennent dès qu’elles osent prendre la parole.

“L’issue de ce procès dépendait de ma participation, et j’étais dépendante de son issue. Ce qui m’est arrivé est une version amplifiée de ce que vivent de nombreuses femmes. Je me souviens qu’à la fin du procès, l’idée de dire quelque chose à la presse a été évoquée. Je ne comprenais pas que la situation pouvait être bien pire pour moi, en tant que femme, si j’utilisais ma voix”, a déclaré Amber Heard, selon des propos rapportés par BFMTV.

“Je ne veux plus utiliser ma voix”

Si Amber Heard a décidé de reparler de cette affaire, c’est pour promouvoir le film documentaire “Silenced”, qui met en lumière l’utilisation de la diffamation pour faire taire les femmes ayant dénoncé des abus. Le film affirme que lorsqu’une femme porte plainte contre un homme, celui-ci peut l’accuser de diffamation, une procédure judiciaire longue et coûteuse, afin de la décourager, la faire taire ou freiner l’affaire.

“J’ai perdu ma capacité à parler. Je ne suis pas là pour raconter mon histoire. Je ne veux pas raconter mon histoire. En fait, je ne veux plus utiliser ma voix. Voilà le problème. Voir d’autres personnes s’engager dans ce combat me donne de la force. Des femmes assez courageuses pour dénoncer ce déséquilibre des pouvoirs. En regardant ma fille grandir et faire ses premiers pas dans ce monde… Je crois que les choses peuvent être meilleures”, a déclaré Amber Heard à Variety.

Crédit photo : AP

Dans ce documentaire, Amber Heard témoigne de ce qu’elle a vécu, aux côtés d’autres femmes comme Brittany Higgins, la journaliste Catalina Ruiz-Navaroo ou encore l’avocate Sibongile Ndashe. Dans ce reportable, toutes les femmes expliquent la manière dont le recours à la diffamation a totalement éclipsé leurs accusations, à leur grand regret.