Le groupe Shaka Ponk met un terme à sa carrière après un dernier concert chargé d'émotion

Le dernier concert de Shaka Ponk a eu lieu ce samedi 30 novembre, au grand regret des fans. Le groupe a décidé de mettre un terme à sa carrière pour respecter ses convictions écologiques.

Après vingt années à produire des tubes et à faire des tournées dans le monde entier, il est temps pour Shaka Ponk de tirer sa révérence. Le groupe a donné son tout dernier concert le samedi 30 novembre dernier, à l’Accord Arena de Paris. Pendant trois heures, les musiciens et chanteurs ont performé sur leurs plus grands titres comme I’m Picky, My Name Is Stain, Sex Ball ou encore Wanna Get Free, avant de dire adieu au public.

Crédit photo : @shakaponkofficiel / Instagram

Si le groupe a décidé de mettre un terme à sa carrière, c’est avant tout pour respecter ses convictions écologiques. Depuis des années, les membres de Shaka Ponk défendent leurs engagements et n’ont pas peur de prendre position, notamment lorsqu’ils ont dénoncé ouvertement la corrida. Face à toute la pollution engendrée par l’industrie musicale, Shaka Ponk a donc décidé d’arrêter sa carrière.

“Un shaka ponk est un animal bizarre qui explique aux hommes qu’ils sont fous. Il lui dit qu’ils sont en train de se déconnecter complètement de la réalité, de la nature, de l’environnement. De plus, nous nous sommes retrouvés dans une situation où l’industrie musicale est devenue tellement polluante. Nous arrêtons pour de bonnes raisons car souvent, les groupes se séparent pour de mauvaises raisons de conflits et de mésentente. Nous, c’est tout l’inverse”, ont confié Frah, le chanteur du groupe, et Ion, le batteur, à France Info.

Des convictions écologiques

Pourtant, le groupe Shaka Ponk a mis en place de nombreuses mesures pour rendre ses tournées les moins polluantes possibles. Les membres du groupe ont éliminé toute forme de plastique, ont proposé des repas vegans et ont refusé de collaborer avec certaines marques non compatibles avec leur positionnement. Cependant, ils se sont rendus compte que le transport généré pendant les tournées engendrait une pollution trop importante.

“Je pense que ce qui nous lie, c’est aussi un besoin d’être synchro avec nos convictions. À un moment donné, c’est compliqué de dire aux gens de respecter la planète quand toi-même tu as une activité professionnelle qui est polluante”, a déclaré Samaha Sam, au Huffington Post.

Crédit photo : @shakaponkofficiel / Instagram

Samedi dernier, le groupe a donc donné son dernier concert, un moment chargé en émotion. Si vous n’avez pas pu y assister, vous pourrez profiter d’une diffusion au cinéma le 3 avril 2025, lors d’une séance unique, avant de dire définitivement adieu au groupe.