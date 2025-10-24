« Je gagne très bien ma vie » : sans tabou, le youtubeur Tibo InShape dévoile son salaire mensuel impressionnant

Invité dans la matinale de France Inter, le youtubeur Tibo InShape a fait plusieurs révélations en dévoilant son salaire mensuel net et les revenus générés par son entreprise. Il est également revenu sur les polémiques à son sujet.

Tibo InShape, de son vrai nom Thibaud Delapart, est le youtubeur le plus suivi de France, avec 27 millions d’abonnés sur sa chaîne YouTube. À la fois influenceur et chef d’entreprise dans le monde du fitness, il a acquis une grande notoriété notamment grâce aux “shorts” qu’il diffuse sur TikTok, qui lui ont donné une grosse visibilité.

Le parcours de Tibo InShape a commencé il y a 10 ans, lorsqu’il a publié une vidéo dévoilant sa transformation physique après une agression survenue à ses 17 ans. Aujourd’hui, il est l’un des influenceurs sportifs les plus suivis au monde.

Le salaire mensuel de Tibo InShape

Ce jeudi 23 octobre, Tibo InShape était invité à la matinale de France Inter pour faire la promotion de son autobiographie “Derrière la lumière”.

Alors que Michou a récemment dévoilé la somme d'argent colossale qu'il a gagné grâce à sa chaîne YouTube en 2024, ce fut au tour de Tibo InShape d'aborder ce sujet. En toute transparence, l’influenceur a révélé son salaire mensuel ainsi que les revenus générés par son entreprise, une marque qui commercialise des vêtements, des compléments alimentaires et des programmes d’entraînement sportifs.

“Je suis à 10 000 euros par mois. Et mon entreprise a généré 3 millions de chiffre d’affaires l’année dernière. Je n’ai pas de tabou parce que je ne vole personne. On a une entreprise, une usine maintenant à Voiron, à côté de Lyon. Et en fait, je n’ai pas de tabou avec l’argent parce que je trouve que, justement, en ayant des tabous et des non-dits, les gens s’imaginent des cents et des milliers. Oui, je gagne très bien ma vie. Oui, j’en suis fier aujourd’hui”, a-t-il affirmé au micro de France Inter.

Tibo InShape se défend d’être un “mâle alpha”

En plus d’aborder ce sujet encore tabou en France, Tibo InShape est revenu sur les nombreuses polémiques à son sujet. En effet, bien qu’il connaisse un grand succès, l’influenceur ne fait pas l’unanimité puisqu’il a déjà tenu des propos racistes, misogynes, grossophobes et méprisants envers les personnes en souffrance psychique. Aujourd’hui, il se défend d’être un “mâle alpha” ou un “masculiniste”.

“On évolue avec le temps. Moi, je mets la sécurité avant tout, parce que j’ai été agressé. C’est ma priorité. Je ne suis pas un mâle alpha, j’ai des faiblesses, j’ai pleuré le week-end dernier à l’enterrement de mon grand-père. Vous savez, je pleure parfois, ça m’arrive. Aujourd’hui je condamne le masculinisme, j’ai fait une vidéo là-dessus pour dénoncer tous ces propos et les actes féminicides. Aujourd’hui, un homme doit être sûr de lui, certes, mais surtout accompagner et protéger sa femme”, a-t-il déclaré.

