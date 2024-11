La YouTubeuse Lena Situations annonce avoir passé 1 mois sans écran, sans smartphone, ni télévision ni ordinateur

Pendant un mois, la youtubeuse et influenceuse Léna Situations a disparu de la vie médiatique. Ce samedi 16 novembre, elle a révélé avoir passé un mois sans écran.

Lena Situations, de son vrai nom Lena Mahfouf, est une youtubeuse âgée de 26 ans qui cumule plus de 5 millions d’abonnés sur Instagram et plus de 2,8 millions sur sa chaîne youtube. Cette véritable star influence de nombreux internautes, dont beaucoup de jeunes. Lena Situations partage son quotidien en publiant de nombreux vlogs et a récemment ouvert un café, restaurant et concept store à Paris. Mais ces dernières semaines, la jeune femme avait disparu des réseaux sociaux.

Crédit photo : @lenamahfouf / Instagram

La raison de son absence a finalement été révélée ce samedi 16 novembre. Sur son compte Instagram, Lena Situations a annoncé qu’elle avait passé un mois entier sans écran.

“Je viens de faire un mois sans aucun écran, pas d’iPhone, de télévision, d’ordinateur, de cinéma ou même de musique”, a-t-elle précisé sur son compte Instagram.

“Un retour au monde réel”

Lena Situations n'est pas la seule youtubeuse à faire une pause avec les écrans. C'est le cas d'autres stars du web, qui ont déjà décidé de faire des pauses pour éviter le burn out. Satisfaite de sa décision, la jeune femme tire un bilan positif de son expérience, elle qui est pourtant habituée à utiliser les écrans et les réseaux sociaux au quotidien.

“Jamais je n’aurais pensé vivre autant d’émotions différentes en retirant simplement quelques objets de mon quotidien. Pas de scroll, pas de drama, pas de likes, juste un retour au monde réel, du moins mon monde avant de recevoir mes premiers écrans et d’oublier ma vie sans distraction digitale. C’était surprenant, rempli d’ennui et d’inspiration et de belles surprises.”

Si Léna Situations a décidé de mettre fin à cette période sans écran, c’est notamment dans le but de publier une nouvelle vidéo sur YouTube ce lundi 18 novembre. Pendant un mois entier, la jeune femme a filmé son quotidien sans écran à l’aide d’une petite caméra de vlog, pour, elle l’espère, inspirer les jeunes générations à se détacher des technologies.