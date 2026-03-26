Comment est morte Loana, star de Loft Story retrouvée sans vie chez elle à 48 ans ?

Loana, ex-star de téléréalité, a été retrouvée morte ce mercredi 25 mars, à son domicile. La quarantenaire a reçu une pluie d’hommages et une enquête a été ouverte pour en savoir plus sur les causes exactes de sa mort.

Ce mercredi 25 mars, nous avons appris la mort de Loana Petrucciani. Durant sa participation à l’émission de téléréalité “Loft Story”, Loana est notamment devenue célèbre suite à ses ébats avec un autre candidat, Jean-Édouard, et les tourtereaux ont été filmés dans une piscine.

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Malheureusement, la jeune femme n’a pas eu une vie facile. Entre hospitalisations, problèmes psychiatriques, crises de démence, overdoses, agressions et addictions, elle a été l’une des premières victimes de la téléréalité. À l’âge de 19 ans, elle a dû confier sa petite fille Mindy aux services sociaux et a ensuite fait plusieurs tentatives de suicide.

Ces derniers jours, les disparitions des célébrités sont multiples. Isabelle Mergault, comédienne et réalisatrice, est décédée à l'âge de 67 ans, suivie par l'acteur américain Chuck Norris ou encore Nicholas Brendon, star de "Buffy contre les vampires".

Loana est décédée

Le corps de Loana a été découvert le 25 mars dans son appartement à Nice. Selon Damien Martinelli, le procureur de la ville, son décès remontait à plusieurs jours lorsqu’elle a été retrouvée. Ce sont les voisins qui ont appelé la police, interpellés par une forte odeur provenant de son appartement et par sa disparition depuis une dizaine de jours. D’après la police présente sur place, son appartement a été retrouvé “en grand désordre”.

Selon le procureur de Nice, des plaies auraient été retrouvées à l'arrière du crâne de Loana, ainsi que des ecchymoses lombaires, ce qui pourrait suggérer une chute en arrière. L'appartement était fermé de l'intérieur et aucune information ne laisse présager l'intervention d'une autre personne.

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Selon Laurent Amar, le meilleur ami de Loana, cela faisait des mois qu’il n’avait plus de nouvelles. Il lui avait proposé de manger ensemble en décembre dernier, mais elle avait répondu qu’elle n’avait plus de téléphone et plus d’argent. Il est également passé chez elle il y a quinze jours pour la voir, en vain.

“Je suis passé voir Loana avec sa maman il y a une quinzaine de jours et Loana n’ouvrait pas la porte. Il n’y avait que Titi, son chien, qui aboyait. Je suis revenu demander aux boutiques en bas de chez elle s’ils avaient vu Loana. Ils m’ont dit : ‘Oui oui, on l’a vue, tout va bien, elle promène son chien tous les matins’. Cela faisait depuis le mois de décembre que Loana ne donnait plus de nouvelles”, a expliqué Laurent Amar à Nice-Matin.

Une pluie d’hommages

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Suite à l’annonce de son décès, de nombreuses célébrités ont tenu à lui rendre hommage.

“C’est avec une immense émotion que j’apprends le décès de Loana. Cela fait 25 ans que nos chemins se sont croisés, et je suis honorée d’avoir partagé tant de souvenirs avec elle. J’ai été témoin de ses succès et de ses combats. Je pense bien sûr à sa maman, Violette, à sa fille, à son frère et aux lofteurs qui ont fait partie de cette aventure. N’oublions jamais que derrière son image se cachait une femme sensible et extrêmement intelligente”, a déclaré Alexia Laroche-Joubert, productrice de “Loft Story”, sur son compte Instagram.

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L’influenceur Sam Zirah, qui avait invité Loana sur sa chaîne Youtube pour revenir sur son parcours, a également eu un mot pour elle.

“Au revoir Loana. Ado, je te regardais dans le Loft en rêvant de te rencontrer. Adulte, j’ai eu la chance de t’interviewer plusieurs fois. Comme tu le disais si bien, c’est ça, la magie de la vie. Et ne dites surtout pas que la téléréalité l’a détruite : elle détestait ça. Pour elle, ‘les fées se sont penchées sur son berceau’”, a-t-il publié sur X.

Le groupe M6 a également tenu à prendre la parole sur sa disparition.

“Loana restera à jamais une personne qui a marqué toute une génération de téléspectateurs. Par sa spontanéité, sa sensibilité et son authenticité, Loana a su toucher le coeur du public dès ses premières apparitions à l’écran. On pense à sa maman, Violette, ses proches, et toutes celles et ceus qui l’ont aimée et soutenue au fil des années.”

Certaines personnes sont revenues sur le traîtement médiatique dont Loana a été victime, comme la chroniqueuse Enora Malagré, qui a affirmé sur son compte Instagram : "La responsabilité du milieu de la télévision est immense dans la souffrance de cette jeune femmme... Je ne sais même pas comment certaines et certains qui se répandront en hommages larmoyants pevent dormir tranquille. Repose en paix... Enfin... Chère Loana."

Enfin, Benjamin Castaldi a livré un message bouleversant et plein de regrets sur son compte Instagram.

“Il y a des visages que l’on n’oublie jamais. Et le sien, celui de Loana, faisait partie de notre histoire collective. Loana n’était pas un personnage. Elle était une femme, une vraie. Avec ses fêlures, sa douceur, sa fragilité à ciel ouvert. Et c’est précisément pour ça qu’on l’a aimée. Mais c’est aussi pour ça qu’on l’a laissée tomber”, a indiqué Benjamin Castaldi.

Pour le moment, on ne sait pas exactement pour quelle raison Loana est décédée, bien que des médicaments auraient été retrouvés sur le sol de son appartement. Une enquête est en cours.