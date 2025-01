Les événements people qui ont marqué le début de l'année 2025

L’année 2025 a commencé en trombe, en particulier du côté des médias et des people. Petit résumé de tous les événements (incroyables mais vrais) qui ont marqué ce début d’année chez les personnalités du divertissement.

Le premier mois de l’année n’est même pas encore terminé, pourtant il s’est passé quantité de choses chez les people. Que cela soit à la télé ou même en politique, l’année 2025 est déjà bien chargée en événements.

On fait le tour des sujets qui ont fait le buzz dans les médias en ce mois de janvier 2025, et il y en a déjà pas mal.

Les événements qui ont marqué le mois de janvier 2025

Danse avec les stars

On commence avec Danse avec les stars. Le programme phare de TF1 sur la danse de salon doit recommencer le vendredi 7 février prochain. Cependant, il se fera sans deux de ses danseurs stars : Christophe Licata et Anthony Colette, embourbés dans le scandale entre Inès Reg et Natasha Saint-Pier la saison dernière. Les deux danseurs auraient été remerciés par la chaîne et Anthony Colette regrette cette décision qu’il n’a pas choisie. Malgré ces deux départs, les fans de l’émission et des deux danseurs seront-ils au rendez-vous ?

Clash Vincent Lindon/ Gad Elmaleh

Dans Quotidien, les téléspectateurs ont assisté à une rencontre lunaire et un peu gênante entre Vincent Lindon et Gad Elmaleh. Alors que le premier venait faire la promotion d’un film, Jouer avec le feu et le second la présentation de son spectacle « Lui-même », l’ambiance a rapidement tourné au vinaigre. L’acteur a d’abord reproché à l’humoriste sa « fausse humilité ». Puis, Gad Elmaleh a été interrompu par Vincent Lindon alors qu’il présentait son spectacle. Ce que l’humoriste n’a guère apprécié en rappelant à son voisin de table que c’était désormais à son tour de faire sa promotion en interview. Si les deux hommes sont restés polis et ont opté pour le ton de la boutade pour lancer leurs piques, les internautes ont largement réagi à la séquence.

Le changement physique de Bob Sinclar

Le grand public connaît Bob Sinclar comme l’un des DJ français les plus populaires dans le monde. Ces derniers jours, Bob Sinclar a fait parler de lui pour son physique quelque peu différent. Dans une vidéo qu’il a publiée sur son compte TikTok, le DJ apparaît le visage bouffi, probablement dû à une intervention chirurgicale. Les fans du musicien ne sont pas passés à côté et ont rapidement pointé du doigt son visage transformé par la chirurgie esthétique. « Mais qu’est-ce qu’il a fait à son visage ? », se sont demandés nombre d’entre eux. Bob Sinclar n’a, pour l’instant, pas encore réagi aux speculations.

Cyril Hanouna attaqué par un homme dans Touche pas à mon poste ! (TPMP)

Cyril Hanouna fait souvent parler de lui pour ses frasques dans Touche pas à mon poste ! Mais en ce début d’année, l’animateur semble avoir eu une belle frayeur lorsqu’un homme a fait irruption sur le plateau de TPMP et a tenté de se jeter sur lui. La séquence a été diffusée en direct à la télévision. Elle a quelque peu secoué l’animateur, surpris par cette irruption soudaine. Cependant, le trublion du PAF a pu compter sur le service de sécurité de l’émission qui a pu maîtriser celui qui n’était en fait qu’un fan de Cyril Hanouna.

Elon Musk fait le salut nazi

Après la très médiatique investiture de Donald Trump à la Maison Blanche, le nouveau président des États-Unis a donné un meeting à Washington. Le milliardaire Elon Musk, proche de Donald Trump et nouveau membre de son gouvernement, était également de la partie. À la fin de son discours, Elon Musk a salué la foule d’un geste qui s’apparente à un salut nazi. L’image a fait le tour du monde et choqué de nombreuses personnes. Face à la polémique grandissante, le milliardaire a démenti avoir réalisé un geste fasciste mais son explication n’a, semble-t-il, pas convaincu grand monde.

L’arnaque au faux Brad Pitt

Tout a commencé avec un reportage de Sept à Huit sur TF1 présentant Anne, quinquagénaire qui s’est fait soutirer 830 000 euros par des escrocs. Ces derniers lui ont fait croire qu’elle entretenait une relation amoureuse à distance avec Brad Pitt. Mais aussi que ce dernier avait besoin d’argent pour une lourde opération alors qu’il se trouvait à l’hôpital. Bien entendu, tout cela était faux, mais la vie d'Anne a changé pour le pire. Suite au reportage de l’émission, Anne est devenue la risée du web et la cible d’attaques en ligne. L’histoire a dépassé les frontières et a même fait réagir le principal intéressé. Brad Pitt et ses équipes ont mis en garde les fans sur ce genre de pratique. Dans son communiqué, l’acteur s’est également dit désolé pour la victime qui depuis, a tenté de mettre fin à ses jours à cause des moqueries quotidiennes.

Conflit Justin Baldoni/ Blake Lively

Les deux acteurs de Jamais plus ne peuvent plus se voir en peinture. Chacun poursuit l’autre en justice. Blake Lively accuse son partenaire et réalisateur du film de harcèlement moral et sexuel, tandis que Justin Baldoni accuse l’actrice et son époux, Ryan Reynolds, d’avoir fait circuler de fausses informations pour nuire à sa réputation. Les deux acteurs se renvoient la balle et la bataille ne semble pas près de s’arrêter avec chaque jour son lot de nouvelles informations.