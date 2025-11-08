Mbappé et Orelsan au coeur d'un gros clash sur les réseaux sociaux, Booba s'en mêle

Orelsan a dévoilé son nouvel album ce vendredi 7 novembre, et les paroles d’une chanson ne sont pas passées inaperçues. Piqué au vif, Kylian Mbappé a pris une critique personnellement et n’a pas tardé à répondre au rappeur.

Ce vendredi 7 novembre, Orelsan a sorti son nouveau album intitulé “La Fuite en avant”. Trois ans après le succès de “Civilisation”, le rappeur revient avec 17 nouveaux titres sur sa paternité et son histoire personnelle. Comme souvent, les morceaux d’Orelsan sont ponctués de nombreuses punchlines et cette fois-ci, certaines paroles ne sont pas passées inaperçues.

Orelsan a composé un nouveau morceau nommé “La Petite Voix”, dans laquelle il énumère toutes les critiques qu’il a déjà entendu à son encontre. Mais s’il donne la voix à ses haters et parle de ce qu’il a déjà entendu sur lui, il mentionne également une autre célébrité.

“Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé”

Dans son morceau, le rappeur se critique lui-même et ne fait que répéter ce que ses haters disent de lui. Les paroles sont claires :

“Fais pas semblant d’aimer ta ville, elle est claquée. Elle est morte, c’est pour ça qu’on vous appelle Caennais. Elle est remplie d’ploucs que tu peux même pas saquer. Ouais, tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé.”

Dans cette dernière phrase, Orelsan fait référence au joueur de foot actuellement en difficulté puisque son équipe occupe actuellement la 10ème place de National, sur 17 équipes. Mais le principal concerné, Kylian Mbappé, n’a pas compris le second degré de la chanson et a pris ces paroles pour une attaque personnelle, alors qu’Orelsan ne faisait que répéter ce que les haters disent du joueur de foot. Ainsi, il n’a pas tardé à réagir sur X en envoyant une pique à Orelsan.

“T’es le bienvenu pour “sauver la ville de que tu aimes tant Orelsan. PS : le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie”, a-t-il publié sur X.

Booba s’en mêle

Manifestement, Kylian Mbappé est donc passé à côté du sens de la chanson d’Orelsan et a déclenché une polémique… pour aucune raison. Une erreur qui lui a valu de nombreuses moqueries sur le réseau social.

“‘Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé’ est une phrase qu’on lui a sorti, pas une phrase qui vient de lui. Il faut des excuses publiques maintenant”, “Dommage de ne pas écouter le morceau avant d’écrire sur ce morceau”, “Je pense que tu peux supprimer le tweet, mauvaise interprétation de ton côté”, “Mais juste t’as écouté le son dans le contexte au moins ? Car t’es juste ridicule là”, ont commenté les internautes sous le tweet du footballeur.

Mais l’histoire ne finit pas là puisque Booba a réagi au clash. Le rappeur qui tacle régulièrement Kylian Mbappé, mais aussi Aya Nakamura, a sauté sur l’occasion pour féliciter son collègue de la musique en prenant sa défense.

“Analyse incroyable, bravo. Par contre, il est pas fauché le Orelsan et il a dit les termes”, a-t-il écrit sur X.

Pour le moment, Orelsan n’a pas réagi à cette polémique. Bien que l'artiste ne s'attendait sans doute pas à de telles réactions, cette histoire pourrait faire le buzz et l'aider à faire la promo de son album.