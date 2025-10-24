Deux TikTokeurs s'embrassent sur les réseaux sociaux, la justice les oblige à se marier

Au Nigéria, un tribunal a ordonné à la police islamique de conclure le mariage entre deux célébrités de TikTok, accusées d’avoir publié une vidéo jugée indécente, dans laquelle les deux influenceurs s’étaient embrassés.

Ils n’étaient pas forcément en couple mais aux yeux de la justice, c’est tout comme. Idris Mai Wushirya et Basira Yar Guda avaient diffusé des vidéos les montrant en train de s'embrasser et de se serrer dans les bras.

Le duo n'est pas un couple, mais agit comme tel sur TikTok et poste des vidéos qui s'apparentent à un mariage. Sur l'une des vidéos, on voit Wushirya embrasser Guda sur la joue. De quoi laisser penser qu'ils ont sauté le pas. Mais c'est là le problème : c'est un faux couple, et ça ne passe pas pour le tribunal civil de Kano, au Nigeria.

Crédit photo : Capture d'écran TikTok /Idris Mai Wushirya

Kano, c’est la plus grande ville du nord du Nigéria et l’un des douze États à majorité musulmane où la charia coexiste avec le droit commun. Les actes des deux TikTokeurs ont été jugés indécents dans la société musulmane conservatrice de Kano.

Le tribunal a demandé à l’Hisbah, la police de la charia, de marier les deux influenceurs « puisqu'ils sont tellement amoureux qu'ils l'affichent sur TikTok ».

« Le tribunal a ordonné que le mariage soit célébré dans un délai de deux mois »

Les influenceurs TikTok dans le viseur de la justice islamique

Un responsable de la Hisbah a confirmé avoir reçu l'ordonnance du tribunal lundi 20 octobre et avoir déjà commencé les préparatifs du mariage.

« Bien que le tribunal ait déclaré que nous devions célébrer le mariage dans les 60 jours, nous sommes déterminés à le faire dès que possible »

Crédit photo : Capture d'écran TikTok / Idris Mai Wushirya

Dans l'Islam, le mariage n’est valide que si toutes les parties donnent leur consentement explicite et, selon le chef de l’Hisbah, c’est chose faite. Les parents d'Idris Mai Wushirya aussi, après avoir été convoqués au poste lundi. La police s'efforce à joindre ceux de Basira Yar Guda, qui habitent dans un autre État, à plus de 300 kilomètres de Kano. Au Nigéria, la Hisbah arrête et condamne régulièrement des influenceurs dont elle juge les contenus publiés sur les réseaux sociaux « immoraux ».