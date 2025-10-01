Deux jeunes femmes et une ado de 15 ans torturées et assassinées en direct sur les réseaux sociaux

Un narcotrafiquant péruvien vient d'être arrêté pour avoir commandité un triple féminicide, diffusé en direct sur la toile.

C'est une affaire sordide qui secoue l'Argentine.

Trois jeunes femmes, dont une adolescente de 15 ans, ont été torturées et assassinées lors d'un live suivi en direct sur internet par des dizaines de personnes. Le commanditaire présumé de ce triple féminicide, lié au narcotrafic, a été arrêté au Pérou.

Crédit photo : iStock

Trois femmes torturées et assassinées lors d'un live sur internet

Elles s'appelaient Morena, Brenda et Lara. Pleines de vie, ces trois jeunes femmes avaient toute la vie devant elle, mais c'était sans compter sur la férocité de voyous sans vergogne. Originaires de La Tablada, un quartier populaire et défavorisé, situé en périphérie de Buenos Aires, elles ont vécu un véritable calvaire avant d'être assassinées, le 24 septembre dernier.

Un supplice filmé et diffusé en direct sur Instagram par leurs bourreaux.

Les trois jeunes femmes avaient été attirées dans une maison, avec la promesse de se faire de l'argent en échange de relations tarifées. Mais au lieu de récupérer leur dû, elles avaient été frappées puis achevées par des narcotrafiquants, qui leur reprochaient, selon plusieurs témoignages, un vol de drogue. Il s'agirait donc d'un acte de représailles.

Crédit photo : DR

Si les deux premières victimes, Morena et Brenda (mère d'un bébé de 12 mois), étaient âgées de 20 ans, la troisième, Lara, n'en avait que 15. Leur fin tragique et brutale a profondément bouleversé les Argentins. Ces derniers ont d'ailleurs manifesté en nombre, dans les rues de la capitale, pour réclamer justice, ce dimanche 27 septembre.

Une vaste mobilisation qui a poussé la police à tout mettre en œuvre pour attraper les responsables de cet acte barbare dans les plus brefs délais et les mettre hors d'état de nuire. Cette chasse à l'homme a porté ses fruits puisque le gouvernement argentin a annoncé, ce mardi, l’arrestation au Pérou du commanditaire présumé de ce triple féminicide, un narcotrafiquant péruvien surnommé « Petit J ».

Âgé d’environ 20 ans, ce dernier est considéré par les autorités comme le principal responsable du crime. Soupçonné d’être un trafiquant de drogue qui agirait au sud de Buenos Aires, il faisait l'objet d'un mandat d’arrêt international depuis quelques jours.

Un certain Matias Ozorio, 23 ans, considéré comme le bras droit de « Petit J », a également été arrêté.