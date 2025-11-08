Les réseaux sociaux affectent le langage et l'orthographe des jeunes, selon une étude

L’utilisation des réseaux sociaux aurait une influence sur notre orthographe et notre façon de parler, selon un récent sondage. Un phénomène qui s’observe particulièrement chez les jeunes.

Si les réseaux sociaux nous permettent de rester en contact avec nos proches, de partager nos créations ou de faire partie d’une communauté, ils ont également des effets négatifs. Pour les parents, il est par exemple très dangereux de publier des photos de ses enfants sur les réseaux sociaux. Les plus jeunes sont également impactés par cette technologie.

Selon une nouvelle étude parue le 29 octobre et menée par Preply et l’institut de sondage Consuswide, les réseaux sociaux auraient un impact sur l’orthographe et le langage des Français.

Le langage des jeunes change

Selon le sondage, 40% des Français ressentent l’influence des réseaux sociaux sur leur façon de parler au quotidien. 23% des sondés estiment qu’ils font plus de fautes d’orthographe, 19% utilisent plus de mots anglais et 9% ont un langage plus familier.

Cette modification s’observe davantage chez les jeunes puisque les réseaux sociaux ont un impact chez 73% des 16-24 ans, suivis des 25-34 ans (70%), des 35-44 ans (45%), des 45-54 ans (39%) et enfin des 55 ans et plus (20%).

“Anglicismes issus de “trends”, apparitions d’expressions dans toutes les langues, prolifération de contenus, multiplicité des échanges et instantanéité sont autant de facteurs qui contribuent à l’évolution de la façon de parler des Français”, analyse l’étude, selon des propos rapportés par Le Figaro.

Des effets positifs ?

Si de nombreuses personnes ressentent ce bouleversement dans leur vie quotidienne, à l’inverse, certains Français se sentent épargnés. 60% des sondés estiment que les réseaux sociaux n’affectent pas leur langage. Cependant, 10% craignent de voir leur façon de parler changer dans un futur proche.

Mais l’utilisation des réseaux sociaux est-elle vraiment une mauvaise chose ?

“Si certains y voient une dégradation de la langue française, d’autres y perçoivent simplement une adaptation aux formes de communication contemporaines. Entre anglicismes, expressions issues du web et écriture plus spontanée, le langage reflète les transformations culturelles d’une société désormais façonnée par le numérique”, rapporte Le Figaro.

En effet, si l’utilisation des réseaux sociaux peut mettre à mal notre orthographe, elle est également un bon moyen de s’ouvrir au monde, à d’autres cultures et d’apprendre d’autres langues. Une diversité à ne pas négliger.