Ce pays européen veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans

Après l’Australie, un nouveau pays prend des mesures pour limiter l’accès aux réseaux sociaux aux plus jeunes, afin de protéger les enfants de moins de 15 ans.

Dans l’Union européenne, les jeunes sont obligés d’avoir au moins 13 ans pour se créer un compte sur les réseaux sociaux. Cependant, cette mesure n’est pas respectée partout. En France, malgré l’interdiction, 71% des enfants de moins de 13 ans sont déjà sur les réseaux sociaux.

C’est également le cas dans un autre pays de l’Union européenne où 94% des enfants de moins de 13 ans ont un profil sur les réseaux sociaux. Il s’agit du Danemark, qui a annoncé ce mardi 7 octobre qu’il souhaitait interdire l’accès à ces plateformes aux plus jeunes.

“Le gouvernement va proposer d’interdire plusieurs réseaux sociaux aux enfants et aux jeunes de moins de 15 ans”, a déclaré Mette Frederiksen, la Première ministre danoise, comme le rapporte CNEWS.

Les réseaux sociaux interdits

Le Danemark souhaitent interdire les réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 ans. Dans le cadre de ce nouveau projet de loi, les parents des enfants pourront les autoriser à utiliser les réseaux sociaux à partir de 13 ans s’ils le souhaitent. Pour le moment, les modalités de ce contrôle parental n’ont pas encore été définies.

Mais pourquoi interdire l’accès à ces plateformes aux plus jeunes ? Selon Mitte Frederiksen, le téléphone portable et les réseaux sociaux “volent l’enfance de nos enfants”. Selon elle, 60% des garçons danois âgés de 11 à 19 ans restent chez eux pendant leur temps libre au lieu d’aller voir leurs amis. En plus de cela, ils sont victimes de problèmes de concentration de lecture et leur santé mentale est affectée.

“La réalité est que nous avons lâché un monstre. Jamais auparavant autant d’enfants et de jeunes n’avaient souffert d’anxiété et de dépression”, a indiqué la cheffe du gouvernement à CNN.

Le Danemark n’est pas le seul pays à prendre une telle décision. C’est aussi le cas de l’Australie qui a interdit TikTok, Facebook, Snapchat et cette autre plateforme très célèbre aux jeunes de moins de 16 ans. En juin, la Grèce a également proposé de fixer un âge de majorité numérique à l’échelle de l’Union européenne, en dessous duquel les enfants ne pourraient pas avoir accès aux réseaux sociaux.

Pour le moment, cette mesure n’a pas encore été adoptée en France bien que dans ce collège, tous les élèves ont accepté de quitter les réseaux sociaux. Une première petite victoire qui pourrait évoluer en projet de loi pour protéger les enfants ?