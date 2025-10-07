4 jours avant son mariage, elle reçoit un message déchirant qui brise tous ses rêves

Après avoir reçu un message anonyme, une future mariée a découvert l’impensable quelques jours avant la cérémonie tant attendue.

Tobi Elder, une Américaine de 39 ans, a vu sa vie basculer du jour au lendemain quatre jours avant son mariage avec son fiancé Ryan.

Alors que la cérémonie, prévue à Hawaï, approchait à grands pas, la future mariée a reçu un message qui a ruiné ce qui devait être le plus beau jour de sa vie, rapporte The Daily Mirror.

La trentenaire, originaire du Nebraska, se trouvait dans un salon de beauté lorsque son téléphone a émis une notification. C’est dans ce contexte que cette dernière a découvert une série de messages provenant d’un profil anonyme sur Facebook.

Crédit Photo : iStock

La jeune femme est tombée des nues en lisant le contenu de la conversation. Et pour cause : celle-ci contenait des captures d’écran sur lesquelles son compagnon déclare son amour à une autre femme.

L’un des messages disait : « Ryan te ment. Regarde tous les messages privés que je t’ai envoyés ». Sur un autre, le fiancé infidèle déclare sa flamme à sa maîtresse : « Tu me manques et je t’aime ».

Folle de rage, Tobi a eu une réaction immédiate : elle a téléphoné à son petit ami pour avoir une explication avec lui.

« J’étais sous le choc »

Au bout du fil, Ryan a admis qu’il conversait avec cette femme depuis des mois. Cette révélation a fait l’effet d’un coup de poignard à Tobi.

« J'étais sous le choc. Il ne restait que 36 heures avant notre vol pour Hawaï et quatre jours avant notre mariage et notre lune de miel, qui nous avaient coûté 3 000 £ (environ 3 453 euros), dont j'avais payé la majeure partie avec une prime de travail », se souvient l’Américaine auprès du tabloïd.

Crédit Photo : iStock

Trahie et dévastée, elle a décidé d’annuler la cérémonie de mariage. Amis depuis dix ans, Tobi et Ryan se sont mis ensemble en 2022, avant de se fiancer deux ans plus tard.

« Je croyais sincèrement qu'il était l'homme de ma vie et j'ai tout quitté pour retourner dans ma ville natale du Nebraska afin que nous puissions être ensemble. Ryan m'adorait. Il cuisinait, faisait le ménage et s'occupait de tout pour moi. Je n'avais jamais été aussi gâtée et nous n'avons jamais eu la moindre dispute », assure la principale concernée.

Avant d’ajouter :

« Quand j'ai découvert qu'il m'avait trompée, nous venions de signer un bail d'un an pour une maison, et cela n'avait aucun sens pour moi. J'étais sous le choc et je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer ».

Un voyage de noces père-fille

Malgré son chagrin, la jeune femme s’est rendue seule à son voyage de noces à Hawaï. À son arrivée, cette dernière a trouvé un SMS de son père âgé de 68 ans, dans lequel celui-ci explique qu’il va bientôt la rejoindre.

« Ma chérie j'arrive. Je ne veux pas que tu sois seule là-bas », a-t-il écrit.

Touchée par le geste de son père, Tobi a publié une vidéo de leur séjour. En légende du post, elle a indiqué : « Quand vous avez le cœur brisé pendant ce qui devait être votre lune de miel à Hawaï, votre père parcourt 4 000 km pour vous rejoindre ».

La publication est devenue virale, récoltant plus de 6 millions de vues depuis sa mise en ligne.

« Quel homme incroyable » ; « Je suis si heureuse que ton père soit là pour te réconforter » ; « Il est adorable », peut-on lire parmi les nombreuses réactions.

Crédit Photo : Tobi Elder

Tobi a eu une autre discussion avec son ex-partenaire pour lui demander pourquoi il l’avait trompée.

« Il m'a dit qu'il n'était pas sûr que mon projet de déménager en Floride corresponde à ses objectifs, et qu'il avait peur que je finisse par le quitter (…) Je suis restée sans voix. Je lui ai dit que je l'aimais toujours, mais que je ne pouvais pas pardonner son infidélité (…) ».

Depuis lors, l’ancien couple n’est plus en contact. De son côté, Tobi tente de se reconstruire du mieux qu’elle peut.