‭« Il a ruiné son visage » : Bradley Cooper méconnaissable, sa transformation physique choque les fans

Présent lors du Festival du film de New York, le 10 octobre dernier, Bradley Cooper a suscité un torrent de critiques à cause de son visage, relançant le débat sur le droit de vieillir à Hollywood.

Bradley Cooper a-t-il trop abusé de la chirurgie esthétique ?! C’est ce qu’estiment certains fans dont le passe-temps favori est visiblement de commenter la vie des stars sans vraiment les connaître.

L’acteur et réalisateur n’est pas passé inaperçu lorsqu’il s’est présenté sur le tapis rouge du festival du film de New York, le 10 octobre dernier. Bradley Cooper était notamment venu présenter son nouveau film baptisé “Is This Thing On ?”, qu’il a coécrit, réalisé et interprété.

Cependant, ce n’est pas son film qui s’est retrouvé au coeur des débats sur les réseaux sociaux, mais son apparence physique. En effet, certains internautes trouvent que Bradley Cooper a trop abusé de la chirurgie esthétique, comme le montrent certains commentaires :

“Il a gâché son visage” “Bradley Cooper est méconnaissable” "Il était tellement beau, vieillir lui allait bien. Il a ruiné son visage"

Crédit photo : Getty Images

Certains vont jusqu’à dire que "tout le caractère de son visage a disparu", et qu’il a désormais "un visage très féminin" et qu’il a perdu son charme naturel.

Ces réactions traduisent une déception collective face à ce que beaucoup perçoivent comme une standardisation du visage masculin à Hollywood, désormais soumis aux mêmes injonctions à la jeunesse que les actrices depuis des décennies.

Un médecin esthétique donne son avis

C’est le Dr Jonny Betteridge, médecin esthétique britannique connu pour ses vidéos virales, qui a ravivé le débat autour de son apparence. Dans une publication Instagram, publié lundi 13 octobre 2025, il écrit :

"À 50 ans, Bradley Cooper semble avoir considérablement changé. Autrefois symbole d’un style masculin et brut, il arbore désormais un visage plus raffiné, presque rajeuni."

Selon son analyse, l’acteur aurait pu avoir recours à plusieurs interventions comme de l’injection de botox, une blépharoplastie supérieure et inférieure (chirurgie des paupières), un lifting du visage et du cou, et peut-être un laser resurfaçant pour améliorer la texture de la peau.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dr Jonny Betteridge (@drjb.aesthetics)

Le chirurgien note également que la forme de ses lobes d’oreilles, légèrement différente, pourrait indiquer un lifting.

Crédit photo : Getty Images

Si Bradley Cooper n’a jamais commenté les rumeurs, ce débat en dit long sur la difficulté de vieillir sous les projecteurs. Il devient aujourd’hui, malgré lui, un cas d’école dans la conversation autour du rapport au vieillissement à Hollywood.

Car si les actrices ont longtemps été pointées du doigt pour leurs retouches, les hommes, eux aussi, semblent désormais pris dans cette spirale du "toujours jeune, toujours parfait".