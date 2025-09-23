Il y a un message caché dans le logo de Coca-Cola mais personne ne l'a jamais remarqué

Le logo d’une marque est d’une importance capitale. Celui de Coca-Cola est connu dans le monde entier. Pourtant, il possède un détail que personne n’a sans doute jamais remarqué.

Le Coca-Cola est devenu une boisson incontournable depuis que sa marque a été déposée en 1886. De nos jours, le coca est même le soda le plus consommé au monde avec 800 millions de litres par jour et 3500 bouteilles vendues chaque seconde, selon Radio France.

Pourtant, devant ce nombre impressionnant de bouteilles vendues, les consommateurs n’ont jamais remarqué le message caché dans le célèbre logo. Ce dernier est l’un des plus reconnaissables de la planète : une police blanche sur un fond rouge.

S'il a connu quelques changements depuis 1886, le logo est quasiment resté le même, permettant une identification plus simple et rapide.

« Les entreprises ne peuvent pas négliger la valeur d'un excellent logo ; il constitue le lien entre une entreprise et ses clients potentiels, et c'est ce dont les clients se souviendront le plus », affirme Richard Lau, président de LOGO.com.

Un logo avec un message subtil

Crédit photo : Fotoatelie/ iStock

Le logo Coca-Cola est simple et efficace… en apparence. Car il possède une signification peu connue selon Richard Lau. Il faut regarder au niveau du deuxième « C », celui de « Cola ».

Le « C » allongé symboliserait en fait un sourire. De cette façon, la marque met « inconsciemment » l'accent sur le bonheur et la joie que procure une dégustation de la boisson. Cela n’est pas très surprenant. Dans les années 1980, le slogan de la marque était « Have a Coke and a Smile » que l’on pourrait traduire par « Prenez un coca et souriez ». En France, la pub de 1982 promettait « Un Coca-Cola pour un sourire ».

Crédit photo : Coca-Cola.com

Les slogans de Coca-Cola ont toujours évolué au fil des décennies, mais ont toujours mis l’accent sur le partage et la bonne humeur. Aujourd’hui encore, son slogan fait l’éloge du bonheur : « Ouvre un Coca-Cola, ouvre du bonheur. »

« Ce message subtil peut passer inaperçu, mais il crée inconsciemment une association positive avec la marque dans l'esprit des consommateurs », assure l’expert.

Ce logo si caractéristique de la marque, on le doit à Frank Mason Robinson, le comptable du pharmacien John S. Pemberton qui a mis au point la recette. C’est Robinson qui a eu l’idée du nom « Coca‑Cola » et de mettre l’emphase visuelle sur les deux « C ». Une recette réussie.