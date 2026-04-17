Paul Mirabel en couple avec Laury Thilleman, il casse internet avec cette simple phrase

Par |

Paul Mirabel et Laury Thilleman

La rumeur est officielle : l’humoriste Paul Mirabel et l’ancienne Miss France Laury Thilleman sont en couple. Les deux amoureux ont confirmé leur relation en publiant une photo de leur complicité sur Instagram.

Paul Mirabel, l’humoriste connu pour son autodérision et son comportement nonchalant, a trouvé l’amour. En effet, il est en couple avec l’ancienne Miss France Laury Thilleman.

Paul MirabelCrédit photo : Getty Images

Cela fait plusieurs mois que les deux tourtereaux se fréquentent puisqu'ils ont déjà été vus dans les rues de Paris main dans la main. Mais leur relation est désormais officielle, comme celle de ces couples de célébrités emblématiques, suite à la publication d’une photo montrant leur complicité sur Instagram.

Laury ThillemanCrédit photo : Abaca

Paul Mirabel et Laury Thilleman en couple

C’est Paul Mirabel qui est à l’origine de la publication de cette photo. Sur son compte Instagram, il a partagé un carrousel de plusieurs photos et sur la dernière, on peut le voir tenir les mains de Laury Thilleman dans ce qui semble être sa loge.

La suite après cette vidéo

“Accor Arena x2 complet plus de 6 mois à l’avance. J’ai pas les mots pour décrire ces deux soirées si ce n’est qu’il n’y a rien de plus beau au monde que de monter sur scène et de le partager avec les gens qu’on aime”, a écrit Paul Mirabel en légende.

Paul Mirabel et Laury ThillemanCrédit photo : @paulmirabel / Instagram

Laury Thilleman, qui avait été insultée par Cyril Hanouna hors antenne, a pris la parole car elle a commenté la publication en écrivant “Olalalah” avec un émoji ému, des coeurs, un papillon et le hashtag “fière de toi”.

“Un joli couple”

Comme l’on pouvait s’y attendre, la publication de cette photo a beaucoup fait réagir les fans de l’humoriste et de la Miss France. Nombreux d’entre eux sont heureux de voir ces deux personnalités en couple et n’ont pas hésité à le dire.

“Si je peux me permettre, j’aime trop le couple que vous formez”, “Un joli couple”, “Deux belles personnes qui se sont bien trouvées”, “Vous formez un beau couple et je vous adore tous les deux”, “La dernière photo la plus belle”, peut-on lire sous la publication.

Un couple qui fait l’unanimité auprès des fans.

Google Follow Suivez nous sur Google

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

À lire aussi
Le plateau de
Danse avec les stars : cette star d'internet demande 250 000 euros pour sa participation, la production refuse
Un enfant près de la fenêtre d'un immeuble
Un bébé de 2 ans chute du 5ème étage et survit avec un bras cassé, un miracle
g&acirc;teau au yaourt marbr&eacute; au chocolat et &agrave; la vanille
Vanille ou chocolat ? Pourquoi choisir avec ce gâteau au yaourt marbré, le plus simple et le plus efficace du monde !
cookies aux p&eacute;pites de chocolat
Ces cookies moelleux avec des bords croustillants sont parfaits pour un goûter simple et rapide