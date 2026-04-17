Paul Mirabel en couple avec Laury Thilleman, il casse internet avec cette simple phrase

La rumeur est officielle : l’humoriste Paul Mirabel et l’ancienne Miss France Laury Thilleman sont en couple. Les deux amoureux ont confirmé leur relation en publiant une photo de leur complicité sur Instagram.

Paul Mirabel, l’humoriste connu pour son autodérision et son comportement nonchalant, a trouvé l’amour. En effet, il est en couple avec l’ancienne Miss France Laury Thilleman.

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Cela fait plusieurs mois que les deux tourtereaux se fréquentent puisqu'ils ont déjà été vus dans les rues de Paris main dans la main. Mais leur relation est désormais officielle, comme celle de ces couples de célébrités emblématiques, suite à la publication d’une photo montrant leur complicité sur Instagram.

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Paul Mirabel et Laury Thilleman en couple

C’est Paul Mirabel qui est à l’origine de la publication de cette photo. Sur son compte Instagram, il a partagé un carrousel de plusieurs photos et sur la dernière, on peut le voir tenir les mains de Laury Thilleman dans ce qui semble être sa loge.

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“Accor Arena x2 complet plus de 6 mois à l’avance. J’ai pas les mots pour décrire ces deux soirées si ce n’est qu’il n’y a rien de plus beau au monde que de monter sur scène et de le partager avec les gens qu’on aime”, a écrit Paul Mirabel en légende.

Crédit photo : @paulmirabel / Instagram

Laury Thilleman, qui avait été insultée par Cyril Hanouna hors antenne, a pris la parole car elle a commenté la publication en écrivant “Olalalah” avec un émoji ému, des coeurs, un papillon et le hashtag “fière de toi”.

“Un joli couple”

Comme l’on pouvait s’y attendre, la publication de cette photo a beaucoup fait réagir les fans de l’humoriste et de la Miss France. Nombreux d’entre eux sont heureux de voir ces deux personnalités en couple et n’ont pas hésité à le dire.

“Si je peux me permettre, j’aime trop le couple que vous formez”, “Un joli couple”, “Deux belles personnes qui se sont bien trouvées”, “Vous formez un beau couple et je vous adore tous les deux”, “La dernière photo la plus belle”, peut-on lire sous la publication.

Un couple qui fait l’unanimité auprès des fans.