Dans une interview accordée au tabloïd Voici, Isabelle Noah accuse son frère, le chanteur et ex-tennisman Yannick Noah, de faits graves.

Des accusations glaçantes.

Isabelle Noah a décidé de briser le silence autour de ses relations conflictuelles avec son frère, le chanteur et star du tennis Yannick Noah, dans les colonnes du magazine Voici.

Des accusations graves

Comme dans la plupart des histoires de famille, la question de l’héritage a fini par provoquer une fracture irréversible.

Les premières tensions sont apparues en 2017, à la mort du patriarche Zacharie Noah. Peu après, son fils se serait accaparé l’ensemble des biens de ses parents, sans consulter ses deux jeunes sœurs, Nathalie et Isabelle.

« Au décès de notre père, il nous a expliqué qu’il était l’unique héritier. Il a tout pris et s’est auto-proclamé chef de notre village, au Cameroun, en décidant que tout était à lui », confie Isabelle.

Face à cette situation, les deux femmes ont décide de l’attaquer en justice. Elles ont finalement fini par remporter gain de cause en 2023, a confirmé l’avocat des plaignantes, Maître Bayebec.

« Avant de mourir, Zacharie Noah a vendu toutes ses terres à son fils Yannick, ce qui est interdit par la loi car c'est une manière de déshériter ses autres enfants. La justice nous a donné raison sur le plan du droit, mais la partie adverse multiplie les recours, il y a sans doute des pressions sur les juges, et nous ne parvenons pas à faire annuler la vente », explique-t-il.

À la suite de cette spoliation, le dernier vainqueur français de Roland-Garros aurait été tenu de verser deux millions d’euros aux cadettes de la fratrie.

Séquestrée par son frère ?

Entre-temps, Isabelle Noah est retournée au Cameroun, où elle serait retenue contre son gré sur le domaine familial, sur ordre de l’interprète de La Voix des sages.

« Il me tient quasiment séquestrée dans notre village. Je ne suis pas enfermée, mais je ne peux pas vraiment sortir du domaine, il y a toujours quatre ou cinq hommes à l'extérieur qui me surveillent », assure-t-elle.

Avant d’ajouter :

« Et comme je n’ai aucune ressource, je ne peux rien faire ».

Auprès de nos confrères, un proche da la famille qualifie ces allégations de mensonge. De son côté, Yannick Noah nie catégoriquement ces accusations dans un communiqué.

Ses avocats affirment qu’Isabelle souffre de «graves problèmes de santé» et que son état psychologique détérioré affecte son jugement.