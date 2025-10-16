Mort de Diane Keaton : la cause de son décès révélée par sa famille

Cinq jours après le décès de Diane Keaton, sa famille a publié un communiqué révélant notamment la cause de la mort de l’actrice, à l’âge de 79 ans.

Ce samedi 11 octobre, Hollywood a perdu une icône avec le décès soudain de Diane Keaton, à l’âge de 79 ans. La disparition de l’actrice, connue pour son rôle dans “Le Parrain” et “Annie Hall”, a suscité une vive émotion chez les cinéphiles du monde entier.

Sa famille, qui n’avait pas communiqué sur les causes de sa mort, a brisé le silence à travers un communiqué publié par le magazine People. Elle révèle notamment la maladie dont souffrait l’actrice :

"La famille Keaton est très reconnaissante pour les messages d’amour et de soutien extraordinaires qu’elle a reçus ces derniers jours au nom de leur chère Diane, décédée d’une pneumonie le 11 octobre".

Sa famille a poursuivi son hommage en mettant en lumière les combats quotidiens de Diane Keaton, que ce soit contre la maltraitance animale ou en faveur des sans-abri. Pour honorer la mémoire de l’actrice, sa famille invite celles et ceux qui le souhaitent à faire des dons à des associations dédiées à ces bonnes actions :

"Elle aimait ses animaux et soutenait sans faille les sans-abri. Tout don en sa mémoire à une banque alimentaire locale ou à un refuge pour animaux serait donc un merveilleux hommage à sa mémoire, que nous apprécierions beaucoup"

Un Oscar en 1977

Si sa carrière, à la fois comme actrice et réalisatrice, témoigne d’une grande richesse, ce sont néanmoins sa personnalité singulière et son humilité qui ont le plus marqué son entourage après sa mort.

Originaire de Los Angeles, Diane Keaton a abandonné ses études d’art dramatique en Californie et s’est installée à New York pour poursuivre sa carrière d’actrice. C’est là qu’elle a obtenu son premier rôle marquant à Broadway, dans la pièce "Play it Again, Sam" de Woody Allen.

Quelques années plus tard, elle a adapté son rôle dans la production théâtrale de 1968 au grand écran. Diane Keaton a joué aux côtés d’Al Pacino dans le film sorti en 1974 "Le Parrain", s’imposant rapidement comme une star montante d’Hollywood.

Elle a remporté son seul Oscar en 1977, retrouvant Woody Allen pour jouer son amour dans "Annie Hall". Elle a ensuite été nominée pour d’autres films, notamment "La Chambre de Marvin", dans lequel elle partageait l’affiche avec Meryl Streep et Leonardo DiCaprio.

Diane Keaton laisse derrière elle un magnifique héritage culturel à ses fans du monde entier.