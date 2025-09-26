Nicolas Sarkozy condamné à cinq ans de prison, voici à quoi vont ressembler ses conditions de détention

Ce jeudi 25 septembre, Nicolas Sarkozy a été condamné à cinq ans de prison après avoir été reconnu coupable d’association de malfaiteurs dans l’affaire du financement libyen. Voici à quoi va ressembler son quotidien en prison.

Nicolas Sarkozy a été condamné à cinq ans de prison ce jeudi 25 septembre après avoir été jugé par le tribunal correctionnel de Paris. L’ancien président a été reconnu coupable d’association de malfaiteurs dans l’affaire du financement libyen lors de sa campagne électorale de 2007. Alors qu’il avait été placé en garde à vue à ce sujet en 2018, il a finalement été condamné.

Nicolas Sarkozy a décidé de faire appel de cette décision tout en affirmant qu’il “assumerait ses responsabilités”.

“S’ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison mais la tête haute. Je suis innocent”, a-t-il déclaré.

Crédit photo : AFP

Si la décision du tribunal est mal passée pour Nicolas Sarkozy, c’est aussi le cas pour sa femme, Carla Bruni. Après la condamnation de son mari, cette dernière s’en est prise à un journaliste avec un geste polémique.

“Aucun traitement de faveur”

En attendant le prochain jugement, Nicolas Sarkozy sera incarcéré au centre pénitenciaire de la Santé, dans le 14ème arrondissement de Paris. Cet établissement a déjà accueilli d’autres personnalités par le passé et dispose d’un quartier pour personnes vulnérables, que Nicolas Sarkozy, âgé de 70 ans, va rejoindre en raison de son âge avancé.

Crédit photo : Wikipédia

L’ancien président sera enfermé dans une cellule de 9 m2. Tout comme les autres détenus, il pourra avoir accès à des services payants s’il le souhaite pour acheter de la nourriture supplémentaire, des produits d’hygiène, des cigarettes ou des magazines. Selon France Bleu, il aura droit à trois visites par semaine et à une heure de promenade par jour, comme les autres prisonniers. Le reste du temps, il sera enfermé 23 heures sur 24 dans sa cellule.

“Les cellules n’ont rien de moins, rien de plus, que les autres cellules des autres bâtiments. Il aura sa douche en cellule, le frigo, la télé, comme tous les autres détenus. Il n’y aura aucun traitement de faveur”, a indiqué Hugo Vitry, secrétaire local FO Justice à la maison d’arrêt de la Santé, à BFMTV.

Nicolas Sarkozy est convoqué au parquet national financier le 13 octobre prochain afin de connaître la date à laquelle il entrera en prison.