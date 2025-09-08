Elle vole la balle de baseball, qu'un papa voulait offrir à son fils pour son anniversaire, et se fait lyncher par les internautes

Une femme a provoqué la colère et l'indignation aux États-Unis, lors d'un match de baseball américain.

Voler le cadeau d'un enfant le jour de son anniversaire, sous le regard impuissant de son papa, s'avère être particulièrement cruel !

Se rendre coupable d'un tel geste est en effet moralement répréhensible et difficilement défendable. C'est pourtant ce qu'a fait une fan d'une équipe américaine de baseball, dont le comportement a suscité l'indignation de la toile.

Crédit photo : @JohnCremeansX / capture d'écran X

Une « Karen » vole la balle de baseball, destinée à un enfant, et devient la risée du web

La scène, immortalisée par les caméras de télévision, s'est déroulée ce vendredi 5 septembre 2025 à Philadelphie (Pennsylvanie), lors d'un match de baseball opposant l'équipe locale des Phillies aux Marlins de Miami.

L'incident commence lorsque le joueur de champ extérieur des Philiies, Harrison Bader, réussit un « homerun » lors de la rencontre. Ce terme, qui désigne un « coup de circuit » au baseball, consiste à frapper la balle si fort avec la batte qu'elle devient inarrêtable pour l'équipe qui défend, assurant ainsi un maximum de points à l'équipe du batteur. La balle frappée franchit alors les limites du terrain et va finir sa course en tribunes, où de nombreux fans se précipitent généralement pour récupérer la sphère, en guise de souvenir.

C'est précisément ce qu'il s'est passé ce vendredi au Citizens Bank Park, stade de l'équipe de Philadelphie. Après le « homerun », un père de famille a ainsi couru en direction de la balle pour aller la chercher un peu plus loin dans les gradins. Après l'avoir récupérée, il est retourné à sa place et l'a offerte à son fils, dont c'était l'anniversaire. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'une femme l'avait suivi pour, elle aussi, s'emparer de l'objet. En colère, cette dernière a alors apostrophé le papa en affirmant que la balle lui revenait, l'accusant de l'avoir volée.

« Vous me l’avez prise (...) elle était dans mes mains », lui a-t-elle lancé, comme on peut le voir sur une vidéo filmée par un fan, assis juste à côté.

A Memory That Will Last A Lifetime: Wow! There’s an UPDATE on the young boy, at the Phillies - Marlins game, whose ball was taken by a raving Karen. the Marlins stepped up with a gift package and the Phillies' Bader hooked him up with a signed bat! How cool is that? pic.twitter.com/taVGmsEvBM — John Cremeans (@JohnCremeansX) September 6, 2025

Interloqué par le comportement de cette supportrice zélée, l'homme a essayé de discuter avant finalement de céder et de lui donner la balle, sous le regard incrédule de son enfant.

La vidéo de cette improbable incartade est très vite devenu virale sur les réseaux sociaux, suscitant l'indignation de nombreuses personnes qui ont fustigé le comportement de cette femme. Plusieurs internautes ont qualifié cette dernière de "Karen". Ce terme péjoratif désigne, dans les pays anglo-saxons, une femme blanche d’âge mûr et de classe moyenne qui s’insurge en permanence et se croit supérieure aux autres.

« Le mec a cédé à une Karen » ; « Karen du Temple de la renommée », « Qui est cette Karen ? » peut-on lire ainsi en commentaires sous la vidéo, publiée sur le réseau social X.

Crédit photo : @JohnCremeansX / capture d'écran X

Devenue la risée du web, cette supportrice fait désormais l'objet de mèmes et autres détournements sur les réseaux sociaux.

Who is this Karen? pic.twitter.com/xQrnPO3C1i — Gröver of PhiIIy (@GPhilly120) September 6, 2025

En réaction à l'incident, l'équipe des Phillies a pris contact avec le papa, à la fin du match, offrant à son enfant plusieurs cadeaux en présence de Harrison Bader, auteur du fameux « homerun ».

Going home with a signed bat from Bader pic.twitter.com/pCaXHSjLgL — Philadelphia Phillies (@Phillies) September 6, 2025

Le garçon a notamment reçu une batte dédicacée des mains du joueur.

Tout est bien qui finit bien !

Crédit photo : DR