Furieuse après la condamnation de Nicolas Sarkozy, Carla Bruni s'en prend à un journaliste, avec un geste polémique

Carla Bruni s'est fendue d'un « geste méprisant » envers un journaliste, après la condamnation de son époux Nicolas Sarkozy.

Entre Carla Bruni et Mediapart, ce n'est pas l'amour fou et on s'en serait douté !

L'ex-mannequin et chanteuse franco-italienne en a fait la démonstration en s'en prenant à un journaliste du fameux site d'investigations, suite à la condamnation de son mari Nicolas Sarkozy, reconnu coupable d'association de malfaiteurs.

Carla Bruni arrache la bonnette d'un micro de Mediapart

Jugé ce jeudi 25 septembre, dans le cadre de l’affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, l'ancien président a été condamné à 5 ans de prison, avec mandat de dépôt différé. Une condamnation qui constitue une première historique en France. Jamais, dans l'hexagone, un ex-chef de l'État n'avait fait de la prison. Si Jacques Chirac avait certes été condamné, lui aussi, pour détournement de fonds et abus de confiance en décembre 2011, il n'avait toutefois pas été incarcéré. Or Nicolas Sarkozy devrait, selon toute vraisemblance, faire un séjour derrière les barreaux. Et ce, malgré l'appel de sa condamnation, car celui-ci n'est pas suspensif. Sa peine ayant en effet été prononcée avec exécution provisoire.

Ce verdict n'a pas été du goût du principal intéressé, mais également de son épouse qui a tenu à manifester son mécontentement à sa façon. Dans la foulée de la prise de parole de son mari, qui venait de dénoncer ce qu'il considère comme « une injustice » face à la presse, Carla Bruni a vu rouge. L'ex-première Dame a ainsi arraché la bonnette du micro d'un journaliste de Mediapart, avant de quitter le palais de justice de Paris.

Carla Bruni arrache la bonnette du micro de Mediapart à la fin du discours de Sarkozy après sa condamnation. La mauvaise... pic.twitter.com/sWrUxNkXjJ — Nils Wilcke (@paul_denton) September 25, 2025

Un geste qui en dit long sur la rancœur que le couple conserve envers le journal d'investigation. Pour rappel, c'est ce dernier qui avait rendu public l'affaire du finalement libyen de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy, à travers une enquête accablante, publiée au printemps 2012.