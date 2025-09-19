Tim Burton et Monica Bellucci annoncent leur séparation après trois ans d'amour

Par ·

Monica Bellucci et Tim Burton

C’est une annonce choc : ce vendredi 19 septembre, Tim Burton et Monica Bellucci ont annoncé leur séparation. Le couple filait le grand amour depuis trois ans.

En octobre 2022, le réalisateur américain Tim Burton et l’actrice italienne Monica Bellucci se sont rencontrés au Festival Lumière à Lyon. Ils ont eu un véritable coup de foudre et n’ont pas tardé à officialiser leur relation en apparaissant plusieurs fois main dans la main sur les tapis rouges.

Monica Bellucci et Tim BurtonCrédit photo : IPA Agency / Starface

En 2024, Monica Bellucci a eu un rôle dans “Beetlejuice Beetlejuice”, réalisé par Tim Burton, qui a fait un carton au cinéma.

"Je respecte énormément Tim Burton. Je suis très heureuse d'avoir rencontré l'homme, tout d'abord. C'est une de ces rencontres qui arrivent rarement dans une vie", avait confié Monica Bellucci au magazine Marie-Claire.

Selon BFMTV, les deux amoureux ont été aperçus ensemble pour la dernière fois le 25 juillet dernier, lors du 55ème Festival du Film de Giffoni, en Italie. Lors de cet événement, Tim Burton a notamment présenté la deuxième saison de la série "Mercredi" diffusée sur Netflix, qu'il continue de produire.

Le couple se sépare

Après trois ans de relation, Tim Burton et Monica Bellucci ont annoncé leur séparation ce vendredi 19 septembre.

“C’est avec beaucoup de respect et d’affection mutuelle que Monica Bellucci et Tim Burton ont décidé de se séparer”, ont déclaré les deux célébrités dans un communiqué commun, relayé par CNEWS.

Tim Burton et Monica BellucciCrédit photo : BestImage

Par le passé, Tim Burton a eu deux enfants avec l’actrice britannique Helena Bonham Carter. De son côté, Monica Bellucci a été en couple avec Vincent Cassel pendant plusieurs années, avec qui elle a eu deux filles. L’annonce de leur séparation survient quelques mois après celle de Marion Cotillard et Guillaume Canet, qui ont décidé de se quitter après 18 ans de vie commune.

Source : BFMTV
Suivez nous sur Google News
Couple

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Arrivée tout droit de l’université, Lisa a fait ses premiers pas dans la rédaction web à Demotivateur. Armée de ses mots, elle aspire avant tout à partager des informations pour sensibiliser aux sujets qui lui tiennent à cœur, comme les enjeux environnementaux et la cause animale. En plus de son goût pour la musique, la gastronomie et le cinéma, Lisa a un petit plaisir caché pour l’astrologie.

À lire aussi
Katy Perry et Orlando Bloom annoncent leur séparation après 9 ans de relation
Katy Perry et Orlando Bloom annoncent leur séparation après 9 ans de relation
Marion Cotillard et Guillaume Canet se séparent et mettent fin aux rumeurs avec une déclaration cash
Marion Cotillard et Guillaume Canet se séparent et mettent fin aux rumeurs avec une déclaration cash
Mariés au premier regard : Malik annonce sa rupture avec Clémence et confie avoir retrouvé l’amour
Mariés au premier regard : Malik annonce sa rupture avec Clémence et confie avoir retrouvé l’amour
Iris Mittenaere infidèle, son ex-fiancé fait des révélations accablantes
Iris Mittenaere infidèle, son ex-fiancé fait des révélations accablantes