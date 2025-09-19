Tim Burton et Monica Bellucci annoncent leur séparation après trois ans d'amour

C’est une annonce choc : ce vendredi 19 septembre, Tim Burton et Monica Bellucci ont annoncé leur séparation. Le couple filait le grand amour depuis trois ans.

En octobre 2022, le réalisateur américain Tim Burton et l’actrice italienne Monica Bellucci se sont rencontrés au Festival Lumière à Lyon. Ils ont eu un véritable coup de foudre et n’ont pas tardé à officialiser leur relation en apparaissant plusieurs fois main dans la main sur les tapis rouges.

Crédit photo : IPA Agency / Starface

En 2024, Monica Bellucci a eu un rôle dans “Beetlejuice Beetlejuice”, réalisé par Tim Burton, qui a fait un carton au cinéma.

"Je respecte énormément Tim Burton. Je suis très heureuse d'avoir rencontré l'homme, tout d'abord. C'est une de ces rencontres qui arrivent rarement dans une vie", avait confié Monica Bellucci au magazine Marie-Claire.

Selon BFMTV, les deux amoureux ont été aperçus ensemble pour la dernière fois le 25 juillet dernier, lors du 55ème Festival du Film de Giffoni, en Italie. Lors de cet événement, Tim Burton a notamment présenté la deuxième saison de la série "Mercredi" diffusée sur Netflix, qu'il continue de produire.

Le couple se sépare

Après trois ans de relation, Tim Burton et Monica Bellucci ont annoncé leur séparation ce vendredi 19 septembre.

“C’est avec beaucoup de respect et d’affection mutuelle que Monica Bellucci et Tim Burton ont décidé de se séparer”, ont déclaré les deux célébrités dans un communiqué commun, relayé par CNEWS.

Crédit photo : BestImage

Par le passé, Tim Burton a eu deux enfants avec l’actrice britannique Helena Bonham Carter. De son côté, Monica Bellucci a été en couple avec Vincent Cassel pendant plusieurs années, avec qui elle a eu deux filles. L’annonce de leur séparation survient quelques mois après celle de Marion Cotillard et Guillaume Canet, qui ont décidé de se quitter après 18 ans de vie commune.