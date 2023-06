Mercredi saison 2 : date de sortie, casting, trailer, intrigues, spoilers...

Mercredi est l'une des séries les plus visionnées sur Netflix et la saison 2 est attendue par tout le monde ! Voici toutes les informations sur la saison 2 de Mercredi : casting, intrigue, bande-annonce…

Mercredi a eu un tel succès qu'elle a dépassé la série Stranger Things en récoltant 341,23 millions d'heures de visionnage pendant sa première semaine ! La série Netflix est devenue ainsi la plus regardée en une semaine. Un renouvellement pour une nouvelle saison n’était qu’une évidence ! Et les fans ont hâte de découvrir l’intrigue de la prochaine saison (et nous aussi).

Mercredi saison 2 : La série a-t-elle été renouvelée ?

Netflix a officiellement confirmé que la série Mercredi est renouvelée pour une deuxième saison ! La plateforme de streaming a confirmé la nouvelle sur Twitter avec cette étonnante vidéo d'annonce :

Dès la sortie de la série à succès, en partie produite par Tim Burton "Mercredi", Netflix avait déjà l'intention de renouveler la série pour une deuxième saison pour l'année 2023. En effet, les dirigeants de Netflix étaient déjà à la recherche de nouveaux scénaristes et de nouveaux lieux pour le prochain chapitre de la série. Le co-showrunner Miles Millar a tenu une interview avec TVLine au sujet de la poursuite de la série Netflix : "Nous avions l'impression de n'avoir fait qu'effleurer la surface des personnages et les acteurs sont tellement extraordinaires dans ces rôles... Catherine Zeta-Jones est, je pense, une Morticia emblématique. La relation entre Wednesday et Morticia est également essentielle à la série, et l'idée que Wednesday essaie de se forger sa propre voie en dehors de la famille est importante".

Le co-créateur de la série Mercredi a notamment révélé qu'ils aimeraient explorer le monde des Addams : "comme pour la saison 1, le plan est de présenter le reste de la famille de Mercredi dans certains épisodes, tout en se concentrant principalement sur Mercredi elle-même".

Mercredi saison 2 : le casting

Jenna Ortega dans le rôle de Mercredi Addams et Luis Guzmàn dans le rôle de Gomez Addams le père.

Malheureusement, il n'y a aucune information officielle sur les acteurs de la saison 1 qui reviendront dans la saison 2 de Mercredi. Toutefois, voici les personnages qui pourraient être de retour dans la saison 2 :

Jenna Ortega : Mercredi Addams

Catherine Zeta-Jones : Morticia Addams

Luis Guzmán : Gomez Addams

Isaac Ordonez : Pugsley Addams

Fred Armisen : Oncle Fétide

Tyler Galpin : Hunter Doohan

Enid Sinclair : Emma Myers

Joy Sunday : Bianca Barclay

Gwendoline Christie : directrice Larissa Weems

Jamie McShane : (shérif Galpin)

Xavier Thorpe : Percy Hynes White

Lady Gaga va-t-elle rejoindre le casting de Mercredi ?

Interviewée pendant les Golden Globes, Jenna Ortega, l'actrice principale de la série Mercredi s'est exprimée sur la saison 2. Très grande admiratrice de Lady Gaga, elle sème le doute sur la possible intégration au casting de la chanteuse Lady Gaga. Toujours pendant les Golden Globes, Jenna Ortega explique que « si Lady Gaga devait en faire partie, elles [Gaga et Mercredi, ndlr] devraient être deux monstres qui se comprennent », elle ajoute également que « Netflix adorerait ça ».

Et les fans de la série Netflix sont d'accord avec les paroles de Jenna Ortega ! Ils rêveraient de voir Lady Gaga rejoindre le casting de la saison 2 de "Mercredi". Attention, ce ne sont que des rumeurs ! En effet, Jenna Ortega n'a aucun contact avec la chanteuse à propos de la série.

Mais les rumeurs continuent après que Lady Gaga imite Mercredi sur Tiktok ! Une vidéo qui a été visionnée plus de 13 millions de fois. "Je doute qu'elle se souvienne de moi ou qu'elle sache qui j'étais à l'époque, mais la voir faire [la danse] maintenant, c'était un de ces moments où l'on reconnaît que la vie change très, très vite et que c'est vraiment fou", déclare Jenna Ortega au micro de The Variety.

Aussi, sa chanson "Bloody Mary' a été reprise par les utilisateurs de ce réseau social pour imiter la danse de Mercredi Addams dans l'épisode 4 de la saison 1. On a hâte de savoir si Lady Gaga va également rejoindre le casting de Mercredi ou si ce ne sont que des rumeurs… Affaire à suivre (de très près) !

Quelle est la date de sortie pour la saison 2 de Wednesday ?

Scène emblématique de la série Mercredi.

Il n'y a aucune annonce sur la date de sortie de la saison 2, toutefois, si on regarde la chronologie de la saison 1, le tournage a commencé en septembre 2021 et s'est terminé en mars 2022. Il a donc fallu huit mois pour que la série arrive sur Netflix. Si on suit le cheminement, la date de sortie de la saison 2 de Mercredi pourrait arriver début 2024.

Jenna Ortega va produire la saison 2 de Mercredi

Vous avez bien lu, Jenna Ortega, actrice principale de la série, va produire la saison 2 ! C'est dans le magazine "Elle" pour qui l'actrice a fait la couverture, qu'on apprend que cette dernière va produire le deuxième volet de la série.

Les fans s’inquiètent du surplus de travail de la comédienne. Jenna Ortega rassure ses fans : "Il y a un mois de l'année que je veux prendre, et j'ai été très claire sur le fait que je vais prendre ce mois de congé. Je vais voyager, je viens d'acheter un téléphone à clapet, je vais me cacher pendant un certain temps", a-t-elle révélé dans l'interview. "Je dois m'adapter à mon emploi du temps pour m'assurer que ce mois reste ouvert. Il y a une part de stress parce que je me demande si je peux dire à ce réalisateur que je ne veux pas travailler ces deux semaines. Est-ce que je peux ? Je ne sais pas, mais c'est aussi moi qui fixe les règles".

Intrigue : À quoi faut-il s'attendre pour la saison 2 de Mercredi (Wednesday) ?

Jenna Ortega à une avant-première.

Attention spoilers

A la fin de la saison 1 de Mercredi, l'héroïne a découvert l'identité de "la bête" qui semait le chaos dans la ville. Mais le danger ne semble pas s'arrêter puisqu'elle reçoit un message très étrange qui laisse entendre qu'elle est observée par un nouvel ennemi. Mais qui ? Une nouvelle enquête que l'on suivra sûrement dans la deuxième saison.

Jenna Ortega a donné quelques détails concernant la saison 2 de la série. L'actrice principale est totalement contre de mettre son personnage au centre de cette deuxième saison : "Nous avons décidé de nous plonger davantage dans l’horreur. Nous allons abandonner toute intrigue romantique, ce qui est vraiment génial (...) On va faire quelque chose de plus osé, de plus sombre." a-t-elle expliqué à Variety.

Combien d'épisodes pour la saison 2 de Mercredi ?

La saison 1 de la série Mercredi contient huit épisodes. Si pour l'heure Netflix n'a pas déclaré combien d'épisodes va contenir la deuxième saison de Mercredi, on peut imaginer qu'il y aura huit épisodes, comme pour la saison 1.