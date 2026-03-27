Mort de Loana : “la personne qu'elle fréquentait”, sa mère fait une confidence bouleversante

Loana Petrucciani est décédée le 25 mars dernier. Après l’annonce de sa mort, sa mère, Violette Petrucciani, s’est confiée sur cette terrible nouvelle.

Ce mercredi 25 mars, nous avons appris la mort de Loana, ancienne candidate de téléréalité ayant participé à “Loft Story”, dans son appartement à Nice. Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances exactes de la mort de Loana, d’autant plus que son décès remontait à plusieurs jours lorsqu’elle a été retrouvée.

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Ce sont ses voisins qui auraient été alertés par une odeur nauséabonde provenant de son appartement et qui ont appelé la police. Loana a été retrouvée avec des plaies à l’arrière de la tête et des ecchymoses aux lombaires, ce qui laisse penser qu’elle est tombée en arrière. Son chien Titi a également été retrouvé mort à côté de son corps.

“Il faut que je tienne pour elle”

Le lendemain de l’annonce de la mort de Loana, sa mère Violette Petrucciani, s’est confiée à Paris Match. Âgée de 69 ans, elle avoue n’avoir “toujours pas réalisé” la mort de sa fille. Elle confirme également l’hypothèse de l’enquête selon laquelle Loana serait décédée “sûrement depuis 12 jours” quand elle a été retrouvée.

La suite après cette vidéo “Depuis hier soir que Laurent m’a prévenu, j’ai du mal à atterrir. Mais il ne faut pas que je craque. Il faut que je tienne pour elle. Apprendre le décès de sa fille comme ça, puis en regardant la télé pour le confirmer, c’est très difficile. Je me laisserai le temps du deuil après. Pour l’instant, je n’ai toujours pas réalisé”, a-t-elle confié à Paris Match.

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Une rencontre en décembre

Violette Petrucciani a précisé qu’elle entretenait de bonnes relations avec sa fille et qu’elles s’appelaient régulièrement. Elle l’avait au téléphone tous les jours en décembre, mais c’est à partir de ce moment-là que Loana a commencé à ne plus donner de nouvelles à ses proches.

“La dernière fois qu’on s’est parlé, c’était il y a un mois environ. Mais tout a basculé en décembre. C’est à ce moment-là que les problèmes avec la personne qu’elle fréquentait ont commencé”, a expliqué la mère de Loana.

Selon des informations de Paris Match, Loana aurait commencé à passer du temps avec une femme à partir du mois de décembre. Il y a quelques jours, sa mère et Laurent Amar se sont rendus chez elle pour la voir, mais personne n’a répondu et ils ont seulement entendu son chien qui aboyait. En attendant d’en savoir plus sur cette affaire, Violette Petruccani affirme “vouloir être forte pour sa fille”.