Alors que les circonstances entourant le décès de Loana Petrucciani demeurent pour l’instant floues, c’est à présent la mort de son chien, retrouvé près de son corps, qui suscitent des interrogations.

Figure emblématique de la téléréalité française, Loana Petrucciani est décédée à l’âge de 48 ans.

Selon les premières informations, le corps de l’ancienne gagnante de Loft Story a été retrouvé ce mercredi 25 mars dans son appartement à Nice. Son chien, nommé Titi, aurait également perdu la vie.

La mort de Loana pourrait être liée à une chute

La disparition soudaine de Loana a suscité une onde de choc en raison des circonstances troublantes entourant sa mort.

Selon le procureur de la ville, la starlette était décédée depuis plusieurs jours avant d’être découverte.

Alertés par une odeur nauséabonde émanant de son appartement et inquiets de sa disparition depuis une dizaine de jours, des voisins ont finalement prévenu les forces de l’ordre, qui ont constaté son décès sur place. D’après les agents présents sur lieux, le logement était « en grand désordre ».

Crédit Photo : Loana / Instagram

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de sa mort. Selon les premiers éléments, des plaies ont été relevées à l’arrière du crâne de Loana, ainsi que des ecchymoses au niveau du bas du dos.

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Ces deux traumatismes pourraient suggérer une chute en arrière. À noter que son domicile était fermé de l’intérieur, et rien n’indique la présence d’une tierce personne.

Une autopsie, ainsi que des analyses toxicologiques, seront réalisées dans les prochains jours.

Son fidèle compagnon retrouvé mort

À l’intérieur, les policiers ont retrouvé le chien de Loana, mort, à côté de son corps. Pour l’instant, les autorités n’ont communiqué aucune information sur le décès du petit animal.

Crédit Photo : Loana / Instagram

Baptisé Titi, ce chien chinois à crête apportait un grand réconfort à sa maîtresse, qui l’adorait.

« J’ai commis moins de bêtises parce que j’avais mon chien. Quand il me regardait de ses yeux tristes, je lui disais “D’accord, je ne vais pas faire la bêtise, je vais rester avec toi”. Il m’a vraiment tenu la tête hors de l’eau depuis quatre ans », avait confié Loana au Parisien en 2021.

L’ex-lofteuse partageait régulièrement des images et des vidéos de son compagnon à quatre pattes sur sa page Instagram.

Crédit Photo : Loana / Instagram

Le décès de Titi a été confirmé en story par l’association ADAM (Association pour la Défense des Animaux Maltraités), a rapporté le magazine Marie France.