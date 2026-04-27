Elle envoie la police chez sa grand-mère injoignable... elle est retrouvée en pleine partie de jeux vidéo

Dépêchés au domicile d’une nonagénaire injoignable, des policiers américains ont fait une étonnante découverte sur place.

La passion peut être dévorante. Qui ne s’est jamais retrouvé absorbé par quelque chose qui l’intéresse au point de ne pas voir les heures défiler ? Que l’on soit jeune ou âgé, cela n’a pas d’importance : tout le monde peut se laisser emporter. Preuve en est cette nonagénaire américaine !

Une nonagénaire ne décroche pas son téléphone

Le 16 avril, une habitante de Westlake, dans l’Ohio, a commencé à s’inquiéter pour sa mère âgée de 91 ans, rapporte News 5 Cleveland.

Comme le précisent nos confrères, l'aïeule participe au programme municipal Are You Okay ?, qui permet aux habitants vulnérables (souvent âgés, malades ou vivant seuls) de recevoir des appels quotidiens pour prendre de leurs nouvelles.

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Le hic ? La vieille dame était injoignable lors du premier coup de fil. Peu après, les opérateurs, accompagnés de sa fille, ont tenté une deuxième prise de contact. Mais, là encore, elle n’a pas répondu.

Alertée de la situation, la police s’est rendue à son domicile afin de vérifier que tout allait bien.

Les policiers la trouvent en train de jouer à un jeu vidéo

Sur place, la femme n’a pas ouvert la porte d’entrée, malgré les coups frappés des policiers. Les agents ont alors utilisé un code d’accès pour ouvrir le garage, où ils ont découvert sa voiture.

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À l’intérieur, les forces de l’ordre ont fait une trouvaille inattendue dans la chambre. Si la propriétaire était lieux était en vie et en bonne santé, celle-ci s’adonnait à une activité pour le moins surprenante au regard de l’inquiétude soulevée.

Les forces de l’ordre l’ont en effet trouvée rivée sur son téléphone, en pleine partie ! Elle jouait à un petit jeu mobile dans lequel il faut éclater des bulles d’une même couleur pour avancer.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’agit d’une hardcore gamer, puisque c’est le fait de battre son record qui l’a accaparée pendant tout ce temps !

Plus de peur que de mal, aussi peut-on espérer qu’elle ait pu battre son score après cette aventure.

De son côté, le capitaine Jerry Vogel a indiqué que la personne concernée s’était montrée reconnaissante envers les policiers venus lui rendre visite.

« Tout le monde a bien ri », a-t-il déclaré à la chaîne locale.

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