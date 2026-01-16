30 ans après l'assassinat de sa mère, elle pardonne au meurtrier, le fait sortir de prison et lui donne un emploi... il la remercie en la tuant

Aux États-Unis, un fait divers particulièrement sordide a secoué les habitants de l’Arkansas.

Une Américaine, ayant choisi de pardonner l’assassin de sa mère, a vu son acte de miséricorde se retourner contre elle de la pire des façons.

Elle pardonne au meurtrier de sa mère…

Il y a trente ans, en 1996, Sally Snowden McKay, 75 ans, et son cousin, le guitariste « Lee » Baker, 52 ans, ont été tués dans leur propriété située au bord du lac Horseshoe, en Arkansas.

La septuagénaire a laissé derrière elle sa fille Martha, complètement anéantie par la perte brutale de sa mère, rapporte le Daily Mirror.

Contre toute attente, la jeune femme endeuillée a tissé des liens avec le meurtrier de sa génitrice, Travis Lewis.

Crédit Photo : Crittenden County Sheriffs Department

À l’époque, elle avait accordé le bénéfice du doute au tueur âgé de 17 ans car il avait plaidé coupable, mais n’avait jamais avoué ses crimes.

Par la suite, le détenu a accusé un autre homme du meurtre.

… et se fait tuer à son tour

Après avoir surmonté son chagrin, Martha a rouvert la maison où sa mère avait été tuée. Elle a rénové et réaménagé le manoir pour en faire un bed & breakfast de luxe, ainsi qu'un lieu de réception de mariage.

Comme le précise le tabloïd britannique, la scène du crime est devenue «un magnifique lieu appelé Snowden House».

En parallèle, la propriétaire de la demeure a soutenu la libération anticipée de Travis Lewis en 2018, et lui a offert un emploi à la Snowden House.

Crédit Photo : Facebook

L’ex-prisonnier a travaillé sur la propriété pendant dix-huit mois jusqu’au drame. Cette histoire a pris une tournure tragique lorsque Martha a soupçonné son employé de vol.

Peu après, cette dernière a été retrouvée morte en haut des escaliers de sa maison le 15 mars 2020, à l’âge de 63 ans. Elle avait été poignardée et rouée de coups. La police a découvert sur les lieux un sac en tissu contenant plusieurs objets de valeur et un couteau de cuisine ensanglanté.

Le meurtrier se tue en fuyant la police

Selon les enquêteurs, le suspect a sauté d’une fenêtre du deuxième étage à l’arrivée de la police. Il s’est ensuite dirigé en courant jusqu’au lac, où il s’est noyé.

« Il a été vu en train de plonger sous l'eau et n'est jamais remonté », avait indiqué le bureau du shérif sur sa page Facebook.

Le corps qui a été repêché était bien celui de Travis Lewis : l'homme de 39 ans qui avait été emprisonné à l'âge de 17 ans après avoir plaidé coupable du meurtre de la mère de Martha, des années auparavant. Un rapport toxicologique a révélé la présence d'un cocktail de drogues dans son organisme.

Crédit Photo : Facebook

Le rapport d’enquête indique que le meurtrier avait l’intention de voler les objets de valeur appartenant à sa victime.

La disparition brutale de la sexagénaire a été un véritable choc pour ses proches.