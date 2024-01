Un an après l'accident qui lui failli lui coûter la vie, Jeremy Renner fait une grande annonce à ses fans

Un an, jour pour jour, après un accident qui a failli lui coûter la vie, l’acteur Jeremy Renner vient d’annoncer son retour prochain sur les plateaux de tournage pour la série “Mayor of Kingstown”.

Qui dit nouvelle année, dit nouveau départ ! Pour Jeremy Renner, ça n’a jamais été aussi vrai tant son année 2023 a été un long chemin de croix ! Pour rappel, le 1er janvier 2023, l’acteur a été victime d’un terrible accident de chasse-neige. Toujours vivant mais dans un état critique, il était hospitalisé en urgence avec des blessures terribles, dont 30 os cassés !

S’en sont suivis des mois de rééducation que Jeremy Renner a partagés avec parcimonie sur les réseaux sociaux. De ses premiers pas sur un tapis roulant jusqu’à ses premiers pas avec une canne, jusqu’à sa première apparition publique. Patiemment mais sûrement, l’acteur a reconstruit les parties détruites de son corps pendant une année entière.

L’acteur peut aujourd’hui voir le bout du tunnel puisqu’il s’apprête à reprendre le chemin des plateaux de tournage pour les besoins de la série “Mayor of Kingstown”, dont il est la tête d’affiche.

“J’essaierai de faire de mon mieux”

Interviewé par CNN ce 1er janvier, soit un an jour pour jour après son accident, il a annoncé son retour très prochainement : “Je pense que je suis assez fort. Nous verrons bien. J’y retourne littéralement dans une semaine. Mais je ferai de mon mieux, j’essaierai de faire de mon mieux”.

Au-delà du cinéma, Jeremy Renner a aussi annoncé qu’il allait bientôt sortir un album intitulé “Love and titanium” (“Amour et titane”, en français, ndlr). Un projet musical qui reviendra sur son année tumultueuse dans la convalescence, la rééducation, la thérapie physique et mentale. Il a d’ailleurs déjà publié une première chanson baptisée “Wait”, qui signifie “attendre” en anglais.

“La musique agit comme une thérapie pour tous les gens avec qui j’ai écrit, tous des amis. Tout au long de mon rétablissement, je me suis senti mieux et tout le monde s’est senti mieux. La musique en est devenue le récit”, explique l’acteur. De quoi faire la paix avec cette douloureuse période de sa vie et enfin repartir de l’avant !