« Une horreur absolue », ému, Jordan de Luxe raconte le viol qu'il a subi à l'âge de 20 ans

L'animateur Jordan de Luxe s'est confié sur le viol dont il a été victime lorsqu'il débutait dans le métier. Une prise de parole rare et courageuse.

C'est un témoignage fort et bouleversant.

Jordan de Luxe, l'animateur mondain de la chaîne C8, a raconté « l'horreur absolue » du viol qu'il a subi, il y a quelques années.

D'ordinaire habitué à poser les questions les plus personnelles, lorsqu'il interroge ses invités dans son émission, le natif de Rennes s'est cette fois retrouvé de l'autre côté du micro, en se confiant comme rarement sur cet épisode traumatisant, devant les caméras de France 2.

Jordan de Luxe confie avoir été violé par un acteur connu, à l'âge de 20 ans

Invité ce lundi 4 novembre de l'émission « Ça commence aujourd’hui », présentée par Faustine Bollaert, Jordan Guisnel (de son vrai nom) a ainsi accepté d'évoquer ce viol, commis en 2011 sur sa personne par un acteur connu. À l'époque, l'animateur, originaire d’Ille-et-Vilaine, n'était âgé que de 20 ans et venait juste d'arriver à Paris, pour y poursuivre ses études à « Studec », un établissement spécialisé dans les métiers de la radio.

Comme tous les jeunes de son âge, il découvre alors la capitale et ses distractions.

Un soir, alors qu'il quitte une fête mondaine à une heure tardive, une personne connue - dont il taira le nom - lui propose de l'héberger pour la nuit, car les transports ne circulent plus. Jordan de Luxe accepte et se retrouve chez cette personnalité qui lui propose de boire un verre. Et c'est là que les choses vont déraper, selon Jordan de Luxe qui raconte avoir été dans un état second avant d'être abusé.

« Il veut me servir un verre. Il est allé le servir dans la cuisine, là où je ne le voyais pas (...) Je le bois. Et puis en buvant le verre, étonnemment, je commence à me rendre compte que je pars un peu dans un autre monde (...) Je me relaxe quoi, mais vraiment, je me relaxe (...) Je l’entends parler et tout d’un coup, tout ça devient un peu sombre, les phrases un peu en écho. » (Jordan de Luxe)

Manifestement drogué à son insu, l'animateur aurait ensuite été violé, comme il l'a confié avec émotion à Faustine Bollaert.

« Après c’est un souvenir très particulier. Souvenir un peu raide d’une main qui arrive et qui me prend la nuque. Et puis voilà quoi... Il abuse de moi sans que je ne sois consentant (...) c'est très flou » (Jordan de Luxe)

[TW viol]

En 2014, Jordan De Luxe a 20 ans et monte à Paris pour sa première opportunité dans les médias ! Dès ce premier soir, il va être logé chez un acteur, qui le droguera et le violera.

La vague #Metoo homme l'a aidé à briser son silence.

Un récit très fort #CCA. pic.twitter.com/Jo3TaMqWB9 — Ça commence aujourd’hui (@CaCommenceAuj) November 4, 2024

Le lendemain matin, Jordan de Luxe se réveille dans le lit de cet homme, dénudé, et comprend que celui-ci a abusé de lui. La réaction de son violeur est alors choquante.

« Je me réveille totalement nu dans le lit. Il est à côté. Et puis sur la table de nuit, je me souviens, cette vision horrible d’un préservatif à côté, ouvert et mis sur la table Et donc je me retourne et je lui dis “mais qu’est-ce que ?". Il me fait “on a passé une bonne soirée hier, c’était très sympa” (...) Donc là je ne dis rien, je me dis “mon dieu”. » (Jordan de Luxe)

Et de conclure : « J’ai l’impression d’avoir été sali, c’est une horreur absolue quoi, une horreur absolue ».

Aujourd'hui âgé de 36 ans, l'animateur aura mis une quinzaine d'années pour accepter d'évoquer ce viol, dont il avait déjà parlé dans son autobiographie, intitulée « À quoi tu sers ? », sortie en avril 2024. C'est le mouvement #Metoo homme, initié par l'acteur français Aurélien Wiick, qui l'a notamment encouragé à parler de ce traumatisme.