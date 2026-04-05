Une influenceuse blanche poste une photo en IA en mettant sa tête sur le corps d'une mannequin noire et fait polémique

Lauren Blake Boultier, une influenceuse américaine, a été dénoncée par une autre influenceuse, Tatiana Elizabeth, pour avoir prétendument utilisé son image pour une publication sur Instagram.

Tout est parti d’une publication qui a mis le feu aux poudres ! Lauren Blake Boultier, une influenceuse américaine blanche, a eu la mauvaise idée de publier une photo d’elle, en superposant le visage de Tatiana Elizabeth, mannequin afro-américaine, à la place de son propre visage.

Sur les réseaux sociaux, Tatiana Elizabeth n’a pas hésité à dénoncer cette pratique frauduleuse, en publiant sa propre photo aux côtés de celle de l’influenceuse. On y voit les deux femmes porter exactement la même tenue, poser de la même manière, avec exactement le même arrière-plan. On constate toutefois qu'au-dessous du cou, elles ont également le même teint.

« Le plus étrange dans tout ça, c'est qu'il ne s'agit même pas d'une influenceuse générée par l'IA. C'est une vraie personne qui a utilisé l'IA pour superposer sa tête sur mon corps. »

Crédit photo : Lauren Blake Boultier

Elle a ensuite affirmé que Boultier avait également utilisé cette image pour faire croire qu’elle avait assisté au Miami Open 2026 entre le 17 et le 29 mars.

« Elle a géolocalisé MIAMI comme si elle était au Miami Open. Alors que ma photo a été prise à l’US Open il y a deux ans »

Puis, sur ses stories Instagram, elle a écrit :

« Eh bien, c’est… bizarre… J’étais là aussi !! Avec exactement la même tenue, la même montre, le même sac, la photo a même été prise sous le même angle… Oh mon Dieu, on a le même tatouage !!!!!!? »

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Elle a ensuite lancé une critique cinglante :

« Faire semblant d’être ailleurs que là où on est, dans des vêtements qu’on n’a jamais portés, en se faisant passer pour quelqu’un d’autre… tout ça pour les réseaux sociaux. C’est un peu effrayant. »

L'influenceuse met sa bévue sur le dos de l'IA et de son agence marketing

Face à la polémique, Lauren Blake Boultier n’a pas eu d’autres choix que de présenter ses excuses sur Instagram. Elle affirme avoir utilisé de l’IA pour changer le visage sur la photo, mais précise qu’elle n’a pas voulu utiliser intentionnellement le visage de la mannequin.

« Cela n'aurait pas dû arriver, et j'en assume l'entière responsabilité. Cela provenait d'un système de contenu basé sur l'IA que mon équipe utilise pour générer des images à grande échelle. Je n’ai pas vu l’image originale et je n’ai pas cherché intentionnellement à copier le travail de qui que ce soit, mais cela ne change rien au résultat. Je comprends que cela ait eu un impact sur une autre créatrice, surtout en ce qui concerne le respect du travail original, et je ne veux en aucun cas contribuer à ce genre de frustration ou de préjudice au sein de la communauté créative dont je fais partie depuis 10 ans. J’assume l’entière responsabilité de ce qui apparaît sur mes plateformes. »

Crédit photo : Lauren Blake Boultier

Elle a ensuite indiqué qu’elle avait depuis envoyé un message à Tatiana Elizabeth, et s’est engagée à « exercer une plus grande surveillance » sur son agence afin de s’assurer que son contenu soit traité avec l’intégrité et le respect qu’il mérite.

Après les excuses de Lauren Blake Boultier, Tatiana Elizabeth a publié une vidéo TikTok à ce sujet, révélant qu’elle ne croyait pas que l’influenceuse avait pris ses « responsabilités ».