Une influenceuse arrêtée pour avoir simulé son propre enlèvement afin de gagner des abonnés

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Monniky Fraga

Au Brésil, une influenceuse a été arrêtée pour avoir simulé son propre enlèvement pour gagner des abonnés sur les réseaux sociaux.

Disparaître afin de se faire reconnaître. Tel est le plan qu’a envisagé Monniky Fraga, créatrice de contenu brésilienne, afin de booster son audience. Mais ce projet est tombé à l’eau.

Une influenceuse et son époux kidnappés au Brésil

En avril dernier, un fait divers a fait les gros titres au Brésil, rapporte le site LADbible.

Monniky Fraga, une influenceuse glamour de 27 ans, et son époux, ont été attaqués par trois hommes armés devant leur domicile à Igarassu, dans l’État du Pernambouc.

Selon ses déclarations, le couple a été emmené de force dans les bois, pris en otage et contraint de payer une rançon.

Igarassu, au BrésilCrédit Photo : Getty Images

À l’époque, la jeune femme avait partagé sa terrible mésaventure à ses dizaines de milliers d’abonnés, expliquant que son mari et elle se trouvaient dans leur voiture lorsqu’ils ont été pris pour cibles.

Une chose est sûre : la starlette semblait avoir vécu une belle frayeur. Le problème ? Elle aurait inventé cette histoire pour gagner des followers sur les réseaux sociaux.

Elle organise son enlèvement pour le buzz

Au moment des faits, Monniky Fraga s’était rendue au commissariat local pour signaler son kidnapping. Une enquête avait alors été ouverte pour faire toute la lumière sur cette affaire.

Contre toute attente, les autorités ont procédé à l’arrestation de la Brésilienne, mardi 24 mars, soit près de onze mois après l’incident.

La suite après cette vidéo

Monniky FragaCrédit Photo : Monniky Fraga

La créatrice de contenu est aujourd’hui soupçonnée d’avoir orchestré son propre enlèvement pour attirer l’attention des médias et augmenter sa popularité.

« Selon nos vérifications, et sachant que l’enquête est toujours en cours, l’influenceuse connaissait déjà l’un des hommes impliqués dans ce que nous considérons comme un enlèvement », a déclaré Jorge Pinto, adjoint délégué du Groupe des opérations spéciales (GOE).

Les autorités n’ont pas précisé la nature exacte de cette relation ni si cette personne faisait partie des autres suspects. La police affirme également qu’une voiture avec une fausse immatriculation et des armes à feu ont été utilisées pour rendre la mise en scène crédible.

Son mari agressé pour de vrai

Selon les forces de l’ordre, le mari de l’influenceuse, qui aurait été agressé, n’était pas au courant de la situation.

Jorge Pinto a ajouté que la femme aurait mis au point son enlèvement en raison d’une baisse de ses abonnés sur les réseaux sociaux.

« En réalité, la victime était l’instigatrice de ce faux enlèvement, qui a été commis dans le but de gagner des abonnés ».

Monniky FragaCrédit Photo : Monniky Fraga

Pour l’instant, la suspecte n’a pas réagi aux accusations. Ses avocats ont toutefois demandé que son arrestation soit remplacée par une assignation à résidence, en soulignant qu’elle est mère de jeunes enfants.

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Brésil

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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