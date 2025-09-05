Voici à quoi les influenceuses pourraient ressembler en 2050, selon une étude terrifiante

Un groupe d’experts a dévoilé un modèle nommé Ava, qui montre à quoi pourraient ressembler les influenceurs en 2050, après avoir passé trop de temps penchés sur leurs smartphones. Le résultat est terrifiant.

À quoi ressemblerons-nous dans plusieurs années ? C’est une question que de nombreuses personnes se posent. La réponse varie selon notre mode de vie et nos habitudes, qui peuvent avoir des conséquences sur notre physique. En décembre dernier, un groupe d’experts a dévoilé à quoi nous pourrions ressembler dans 15 ans, et le résultat est terrifiant.

Pour compléter ce tableau, une autre étude a dévoilé à quoi pourrait ressembler un être humain en télétravail en 2100. Si ces visuels sont particulièrement effrayants, les experts ne s’arrêtent pas là. Un nouveau groupe de chercheurs a ciblé les influenceurs, qui passent leur vie collés à leur smartphone. Selon les experts, ce comportement aura des conséquences sur leur physique et pour le montrer, ils ont créé Ava, un prototype effrayant.

Crédit photo : Casino.org

Dos voûté, cernes, yeux rouges

La représentation des experts de Casino.org montre à quoi pourraient ressembler les influenceurs en 2050. Pour commencer, Ava a le dos voûté à force d’être courbée pour regarder son téléphone. Ses épaules sont arrondies, sa tête est constamment inclinée vers l’avant et elle souffre de douleurs chroniques au cou.

“Bien qu’Ava soit le visage de la star des réseaux sociaux de demain, elle est toujours l’avertissement d’aujourd’hui. Elle représente ce que des années de recherche d’algorithmes, d’obsession des normes de beauté et de création constante de contenu peuvent faire à une personne. Soutenue par la recherche médicale, l’apparence d’Ava est la somme des habitudes des influenceurs”, ont expliqué les experts, d’après des propos rapportés par le Daily Mail.

Crédit photo : Casino.org

Les influenceurs portent généralement beaucoup de maquillage pendant une longue période, ce qui pourrait déclencher des problèmes de peau, comme une dermatite de contact, selon les experts. Ces personnes pourraient avoir la peau rougie d’ici quelques années. En plus de cela, les influenceurs sont nombreux à faire des injections de produits. S’ils abusent, ils pourraient ressembler à Ava et avoir de très grosses lèvres ainsi que les joues très creuses.

“Des couches quotidiennes de maquillage, des changements fréquents de produits de soins de la peau et une application constante de cosmétiques peuvent déclencher une irritation cutanée, une inflammation et des taches”, ont expliqué les experts.

Crédit photo : Casino.org

Mais ce qui frappe le plus, ce sont les yeux d’Ava. La jeune femme a des poches et de très gros cernes sous les yeux, un effet secondaire du temps passé devant les écrans. Ses yeux sont constamment rouges et secs et sa vision est floue. En plus de cela, elle perd ses cheveux à cause du stress et ses paupières inférieures ont tendance à gonfler.

Une représentation effrayante qui donne envie de changer son mode de vie pour ne pas ressembler à ça dans une vingtaine d’années.