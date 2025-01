Victime d'alopécie, Edouard Philippe a mystérieusement retrouvé ses cheveux et ses poils

Alors qu’il avait perdu la totalité de ses poils et de ses cheveux à cause d’une maladie auto-immune, Edouard Philippe les voit repousser, sans traitement ni opération.

Ce n’est plus un secret : Edouard Philippe, ancien premier ministre, souffre d’alopécie. En février 2023, il a annoncé être victime de cette maladie ni contagieuse, ni dangereuse mais très visible. Progressivement, sa barbe et ses cheveux sont devenus de plus en plus blancs et ont commencé à tomber, jusqu’à disparaître complètement. L’alopécie est une maladie auto-immune qui touche 1 personne sur 100, d’une intensité variable.

“Voilà ce qui arrive : j’ai perdu mes sourcils et je crois qu’ils ne reviendront plus. Ma barbe est devenue blanche, elle tombe un peu, les cheveux aussi. La moustache est partie, je ne sais pas si elle reviendra, mais ça m’étonnerait”, avait-il expliqué.

Crédit photo : @edouardphilippelh / Instagram

Les poils repoussent

Trois ans plus tard, contre toute attente, Edouard Philippe a retrouvé ses cheveux et ses poils, qui sont en train de repousser alors qu’il n’a suivi ni traitement, ni opération. Un mystère que la médecine ne sait pas encore expliquer.

“En juin dernier, ça a commencé à repousser, sans traitement ni opération. Ça m’a fait drôle. J’ai l’impression de revivre ma puberté. Et il se trouve que les cheveux qui repoussent sont noirs. Ma fille m’a dit : “C’est le retour du panda !” et ça l’a bien fait marrer. Je suis en quelque sorte revenu d’entre les chauves”, a confié Edouard Philippe dans une interview accordée au Parisien.

Crédit photo : @edouardphilippelh / Instagram

Si ses poils sont revenus, ils pourraient à nouveau disparaître dans quelques années, ou ne jamais tomber à nouveau. Si cette maladie n’est pas dangereuse, elle est difficile à vivre psychologiquement quand on est confronté à un changement physique aussi brutal.

“J’ai vécu le fait d’avoir cette maladie qui n’était ni dangereuse, ni contagieuse, ni douloureuse, mais visible. Très visible. Et je peux dire, parce que je l’ai vécu, que perdre tous ses cheveux et tous ses poils, c’est tout sauf neutre. Ça change votre aspect, votre visage, le regard que vous avez sur vous-même et que les autres ont sur vous. Ce n’est pas rien”, a-t-il confié.

Pour suspendre la perte des cheveux, il est possible de suivre des traitements comme des lotions ou des injections de cortisone et d’ultra-violet. S’il n’a pas eu recours à cette solution, Edouard Philippe a tout de même eu la chance de retrouver ses cheveux et sa barbe, à son grand soulagement.