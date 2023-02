Édouard Philippe méconnaissable, il lève le voile sur la maladie qui l'a transformé physiquement

L’ex-Premier ministre Édouard Philippe s’est confié sur la maladie qui l’a transformé physiquement.

Depuis quelques mois, vous êtes nombreux à vous demander ce qui arrive à Édouard Philippe.

Il faut dire qu’à chacune de ses apparitions publiques, l’ancien Premier ministre donne en effet l’impression d’être victime d’une troublante transformation physique qui modifie profondément son visage.

Un mal qui a donné lieu à plusieurs théories et autres spéculations quant à la santé du principal intéressé.

Âgé de 52 ans, le maire du Havre (Seine-Maritime) souffre en réalité d’alopécie et il a accepté d’évoquer cette maladie au cours d’une interview diffusée ce jeudi sur BFM TV.

Crédit photo : DR

Méconnaissable, Édouard Philippe souffre d’alopécie

« Voilà ce qui m’arrive, j’ai perdu mes sourcils, et je crois qu’ils ne reviendront plus. Et ma barbe est devenue blanche et elle tombe un peu et mes cheveux tombent aussi (…) la moustache est partie, je ne sais pas si elle reviendra, mais ça m’étonnerait. Je suis atteint de ce que l’on appelle l’alopécie », a expliqué Édouard Philippe face au journaliste Bruce Toussaint.

« Une alopécie, c’est quelque chose qui peut se déclencher très jeune ou très vieux, c’est une perte de la pilosité. Ça n’est ni douloureux, ni dangereux, ni contagieux, ni grave », a-t-il ajouté, en s’estimant tout de même chanceux dans son malheur car la maladie s’est déclenchée assez tardivement chez lui

« J’en souffre à 52 ans (…) il y a des gens qui sont frappés d’alopécie à 15 ans. Un adolescent ou une adolescente frappés d’alopécie à 15 ans, ce n’est pas du tout la même histoire. C’est facile pour moi, j’ai de la chance », a-t-il ainsi poursuivi.

"Ni douloureux, ni dangereux, ni contagieux": Édouard Philippe (@EPhilippe_LH) parle de sa maladie, l'alopécie pic.twitter.com/s4AoV0RC4Q — BFMTV (@BFMTV) February 2, 2023

Évoquant ensuite les causes potentielles de cette maladie, Édouard Philippe a reconnu que le stress pouvait en être responsable.

« Est-ce que j’ai une vie stressante ? Oui, je vous le confirme, j’ai été Premier ministre (…) Évidemment que vous êtes stressé quand vous exercez des responsabilités », a-t-il admis.

Et de conclure : « Peut-être que ça serait arrivé même si je n’avais pas été Premier ministre (...) mais ce n’est pas très grave ».

Crédit photo : BFM TV /Capture d'écran

Pour rappel, l'alopécie est une pathologie qui entraîne une soudaine et importante chute de cheveux, ainsi qu’une perte de la pilosité. Cette maladie, parfois génétique, toucherait une personne sur 100 et serait provoquée par des causes multiples telles l’anxiété, le stress mais aussi l'alimentation ou encore l'hygiène de vie.