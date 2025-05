Desperate Housewives : un reboot en préparation 13 ans après la fin de la série

Selon Deadline, l’univers de la série culte Desperate Housewives reviendra bientôt à la télévision sous forme d’un reboot.

Entre 2004 et 2012, les aventures de Lynette, Susan, Bree et Gabrielle ont suscité une véritable fascination, au sein du quartier résidentiel de Wisteria Lane. Treize ans après la fin de la série Desperate Housewives, l’idée d’une suite avait longtemps fait son chemin. Par exemple, lors de son 50ème anniversaire, Eva Longoria, interprète de Gabrielle Solis, avait affirmé qu’elle serait la première personne à signer en cas de reboot de la série.

Cependant, il semblerait qu’aucun des personnages principaux de Desperate Housewives soit prévu dans ce projet de réadaptation. Ce mardi 29 avril, le magazine américain Deadline a donc confirmé qu’un reboot était bel et bien en projet.

Crédit photo : ABC

Cette nouvelle série devrait prendre le nom de la banlieue chic, stéréotype par excellence du quartier résidentiel américain, qui servait de décor à la série : Wisteria Lane. Le reboot est décrit comme “un feuilleton drôle, sexy et sombrement humoristique, dans la veine de Desperate Housewives”.

Retour à Wisteria Lane

Ainsi, mis à part l’absence des personnages emblématiques de la série, ce reboot devrait reprendre les mêmes ingrédients qui ont fait le succès de Desperate Housewives. C’est que nous indique le synopsis révélé par Deadline :

“En apparence, tous les voisins de Wisteria vivent un rêve : de belles maisons, des familles magnifiques, des SUV rutilants dans l’allée. Mais derrière ces palissades blanches et ces posts Instagram souriants se cachent des SECRETS”

Crédit photo : ABC

Créateur et scénariste principal de la série originelle, Marc Cherry ne sera visiblement pas non plus impliqué dans le projet, même s’il en a été informé. Cette nouvelle version sera écrite par la scénariste Natalie Chaidez et produite par Simpson Street, la société de production de l’actrice Kerry Washington.