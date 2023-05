L’émission Pékin Express, intitulée “Le Choix secret”, s'est enfin achevée avec la victoire du duo formé par Xavier et Céline. Retour sur cette 17ème saison du jeu d’aventure diffusé cette année sur M6. Pékin Express 2023 : candidats, éliminations, parcours; toutes les infos sur la nouvelle saison Le choix secret.

Diffusé du 16 février au 20 avril 2023 sur M6, découpé en dix épisodes, et présenté par Stéphane Rotenberg, “Pékin Express : Le Choix secret” a enfin délivré son verdict. Le jeu d’aventure est présente depuis une quinzaine d’années à la télé française et son succès est toujours au rendez-vous auprès des téléspectateurs et téléspectatrices.

Même si l’émission a connu un coup d’arrêt en 2014, avec des auditions en berne, conduisant à l'arrêt de sa diffusion, Pékin Express est revenu à la télé française en 2018. Le principe de ce jeu d’aventure consiste à mettre des duos en compétition dont la mission est de réaliser un voyage avec seulement un euro par jour et par personne.

Ils doivent donc compter sur la complicité des personnes qu'ils rencontrent sur leur trajet pour les aider à compléter leur parcours, à les héberger et les nourrir de lors de leurs différentes étapes.

Les étapes, justement, sont généralement longues en termes de distance et sont donc découpées en plusieurs jours de tournage. La diffusion de Pékin Express a été découpée en 10 épisodes, correspond au nombre d'étapes. Le but pour chaque binôme est d’arriver en première position à l’issue de chaque étape et d’amasser des amulettes pour espérer gagner une coquette somme finale qui peut aller jusqu’à 100 000 euros. En revanche, le binôme qui arrive en dernier lors de chaque étape risque l’élimination, et ce jusqu’à la finale qui met en prise les deux derniers binômes restants.

À l’image de Koh-Lanta, qui ne se déroule pas toujours sur l’île de Koh-Lanta, ou encore la compétition sportive du Dakar qui ne se déroule pas dans la capitale sénégalaise, Pékin Express a voyagé à travers le monde et n’est pas cantonné qu’à Pékin (vous l’avez ?). Découvrez avec nous toutes les informations sur la nouvelle saison de Pékin Express 2023 , intitulée "Le choix secret" avec les candidats, les binômes, les nouveautés, les éliminations et le parcours.

“Pékin Express : Le Choix secret”, de la Bolivie au Brésil

Pour cette 17ème saison, "Pékin Express : Le choix secret" s'est déroulé dans plusieurs pays d'Amérique du Sud. Les binômes devaient donc rallier Rio de Janeiro au Brésil, en partant du village de Yampupata, en Bolivie, en passant par le Paraguay, en dix étapes. C'est d'ailleurs la premières fois que Pékin Express faisait escale au Paraguay.

La première étape de 396 kilomètres s’est lancée à partir de Yampupata, un village situé sur les bords du lac Titicaca en Bolivie, et s’est poursuivie à La Paz, la capitale bolivienne, El Alto, jusqu’à Oruro, toujours en Bolivie.

Ensuite, la seconde étape, sur 520 kilomètres, est allée de Oruro à Tupiza, en passant par Uyuni. La troisième étape, d’une distance de 355 kilomètres, est allée de Tupiza à Sucre, en passant par Potosi. Puis, la dernière étape bolivienne allait de Sucre à Villamontes, en passant par Padilla et Camiri, sur 395 kilomètres.

La suite de "Pékin Express : Le Choix secret" se déroulait au Paraguay, avec la cinquième étape qui partait de Filadelfia jusqu'à la capitale Asuncion, en passant par Lolita, sur une distance de 525 kilomètres. La sixième étape était une boucle sur 108 mètres, partant de Asuncion à Asuncion, en passant par la ville de San Bernardino. La 7ème étape était bien plus longue, sur une distance de 657 kilomètres, partait de Asuncion jusqu'à la ville frontalière Ciudad del Este, en passant par Itá, Encarnación et Jesús de Tavarangue.

Direction ensuite le Brésil avec la 8ème étape qui s’est déroulée de Florianópolis à Apiaí, en passant par Morretes, sur 562 kilomètres. Les binômes restants ont attaqué la neuvième étape, la plus longue de l’aventure sur 756 kilomètres, s’est déroulé de Apiaí jusqu’à la destination finale de Rio de Janeiro. Elle a traversé les villes de Pico Do Olho D’agua, São Paulo et São José do Barreiro.

L’aventure “Pékin Express : Le Choix secret” s’est donc terminée pour la 10ème étape à Rio de Janeiro avec les sprints intermédiaires allant de la plage de Pepino au Musée de Demain. Et enfin, le sprint final s’est déroulé du théâtre municipal au Sambadrome, en passant par le stade Maracanã et la Cathédrale Saint-Sébastien. Un parcours incroyable, dépaysant et juché d'embûches pour les candidats et binômes de "Pékin Express : Le Choix secret".

“Pékin Express : Le Choix secret”, qui sont les binômes ?

Pour cette 17ème saison de Pékin Express, il y avait huit binômes au départ le parcours du "Choix secret". Nous avions donc le binôme constitué de Xavier et Céline, un patron et son employée, originaires de Lorraine, qui collaborent ensemble depuis une dizaine d'années. Le second binôme mixte est celui composé par Alexandre et Chirine, que le production présente comme des "amoureux stratèges".

Il y avait aussi le binôme d’inconnues formé par Nathalie et Angie. Nathalie est une retraitée de 57 ans vivant à Saint-Nazaire tandis que qu’Angie est une ex-militaire, âgée de 28 ans, résidente à Garges-lès-Gonesse. Nous avons ensuite Paloma et Jason, le “drôle de couple belge”, qui partagent leur vie depuis 12 ans.

Autres binômes féminins, c’est celui formé par Colette, 54 ans, et de sa fille de coeur, Léa, âgée de 22 ans; et aussi celui formé par les deux soeurs aux tempéraments opposés mais fusionnelles, Alexandra et Laura.

Parmi les binômes masculins, on retrouve les deux papas bretons Cyrille et Luc, en couple depuis 20 ans et pacsés depuis 10 ans, qui sont à la tête d’une charmante famille recomposée. On découvre aussi Tanguy et Florian, deux cousins germains originaires de l’Aude, élevés comme des frères et très sportifs. Enfin, un neuvième binôme est venu s'ajouter lors du troisième épisode, celui formé par Émeline et Clément.

Pékin Express 2023, des nouveautés pour “Le Choix secret”

La principale nouveauté de cette édition 2023 de Pékin Express intervient à la fin de chaque étape, et de chaque épisode, à travers le “Choix Secret”, qui donne son nom à cette nouvelle saison. En effet, pour la première fois de l’histoire du jeu, le binôme arrivé en dernière position lors d’une étape n’est plus le seul à choisir son adversaire pour le Duel final. Ainsi, cette fois-ci, c’est l’ensemble des candidats qui désigne secrètement le binôme qu’il souhaite mettre en danger, à l’exception du duo vainqueur et du binôme immunisé.

L'autre nouveauté n'est autre que la Roulette infernale, qui intervient régulièrement au cours de la course. Cette roulette se présente sous la forme d'une roue que le directeur de course et présentateur, Stéphane Rotenberg, fait tourner régulièrement devant les binômes.

Le but de cette roulette est de donner différents handicaps aux candidats, en l’occurrence pour le stop. Des handicaps comme s’arrêter de parler ou chanter tout au long du trajet, de quoi offrir des séquences hilarantes comme celle où chaque membre du binôme ont dû manger un piment “rocoto” afin d’avoir le droit de rester dans la voiture.

Pékin Express 2023, le résumé de l’aventure "Le choix secret"

Ils étaient donc 16 candidats, répartis en huit binômes au départ de l'aventure en Bolivie. Quel binôme a-t-il remporté "Pékin Express : Le Choix secret" ? Chaque étape marquait l'élimination d'un binôme et pour la première étape, c'est malheureusement le duo formé par Colette et Léa qui ont été éliminées suite au duel qui les ont opposées à Nathalie et Angie.

Le second épisode été l’occasion d’assister à un énorme clash entre le binôme Paloma et Jason et le binôme Nathalie et Angie. Finalement, c’est le couple breton formé par Cyrille et Luc qui a été piégé par les stratégies adverses et a été éliminé. Lors de la troisième étape, un nouveau binôme a fait son apparition, avec Clément et Émeline, qui n’a pas fait l’unanimité des autres binômes mais ce sont Florian et Tanguy qui ont été éliminés.

Si les quatrième et sixième étapes n'étaient pas éliminatoires, Jason et Paloma ont été éliminés à l’issue du cinquième épisode, durant laquelle un candidat de la 15ème saison, Étienne, est apparu en tant qu’handicap surprise du binôme formé par Nathalie et Angie. Justement, Nathalie et Angie ont, elles, quitté l’aventure lors de la septième étape tandis que Clément et Émeline ont été éliminés de “Pékin Express : Le choix secret” lors du huitième épisode.

Lors de l'épisode de la demi-finale, c'est le binôme formé par Alexandra et Laura qui sortent de l'aventure, aux portes de la finale, donc. Ainsi, la finale opposait les deux équipes suivantes, celle composée d'Alexandre et Chirine et celle constituée de Xavier et Céline. Les deux binômes ont donc sillonné Rio de Janeiro en pleine tempête tropicale et ce sont Xavier et Céline qui ont remporté Pékin Express 2023 et ont remporté leur cagnotte de 31 820 euros. Pour Pékin Express 2024, dont la diffusion devrait être l'année prochaine, le casting est toujours ouvert.

