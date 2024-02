“Vous allez pleurer” : cette célèbre Miss Météo dévoile le montant de sa retraite après 32 ans à l'antenne

Fabienne Amiach, présentatrice météo pendant près de trente ans sur France 3, s’est confiée sur le montant de sa retraite, tout en prévenant que allait faire pleurer les téléspectateurs.

Ce lundi 29 janvier 2024, l’émission Chez Jordan, diffusée sur C8, recevait Fabienne Amiach, ancienne présentatrice météo sur France 3. Désormais retraitée, elle a officié à l’antenne pendant trois décennies. Durant l’interview, Jordan n’a pas hésité à la questionner sur ses finances et sur la retraite qu’elle perçoit. Et elle s'est montrée plutôt cash !

“Mon pauvre, vous allez pleurer”, ironise-t-elle, amusée, pour répondre à la question. Elle explique alors être partie “trop tôt” pour ne pas avoir accès à la totalité de sa retraite : “Je n’avais pas l’âge de la retraite. Je suis partie avant. Pour l’instant, j’ai mes 70% de retraite, donc j’ai 3 000 euros”.

Retraitée depuis 2021, elle explique en toute transparence comment ses revenus et sa retraite sont gérés : “Nous sommes régis par Bercy. C’est un salaire de fonction publique. On a la particularité au service météo d’être un peu mieux payés que les journalistes qui travaillent à la rédaction et qui ne font pas d’antenne, parce qu’on rapportait par les sponsors et les partenariats, ce subside, si je puis dire, à la rédaction nationale”.

Une cagnotte de départ à 75 000 euros

Question salaire, elle révèle alors toucher “dans les 3 000, 3 500 euros”. En fin de carrière, son ancienneté lui a permis de toucher un salaire de 5 000 euros brut : “Je trouve que c’est un bon salaire”.

En plus de ça, Fabienne Amiach a également révélé le montant perçu lors de son départ, disposant d’un CET (compte-épargne temps, ndlr) de deux mois, ainsi que 13 mois de salaire. Un cumul qui s’élève à 75 000 euros ! On imagine que les 70% de retraite sont bien amortis mais l’ancienne miss météo peut se féliciter de sa carrière et de se montrer aussi transparente : “Il n’y a pas plus que cash que moi”.

Cash, elle l'est aussi en évoquant ses conditions de départ, qui s'est fait dans l'indifférence totale : "France 3 est une chaîne régionale avec des raccrochages régionaux. Et la réalisatrice n’est pas responsable. À un moment donné on lui a dit de lancer le générique. (...) Mais voilà. Mais ça a peiné tout le monde. On ne comprenait pas. (...) Et dans les coulisses en bas, tout le monde s’en foutait. Personne ne m’a dit au revoir. Pourtant j’y ai passé 32 ans. C’était ma maison. Mais personne n’était au courant que je m’en allais le lendemain...», partage-t-elle avec émotion.