Cette étude scientifique affirme que Regé-Jean Page est l'homme qui possède le plus beau visage du monde

Avis aux fans de la série «La Chronique des Bridgerton» : le comédien Regé-Jean Page (alias le duc de Hastings) est l’homme le plus beau du monde, selon la science.

C’est officiel : le comédien britannique Regé-Jean Page est l’homme le plus beau au monde. C’est en tout cas ce qu’affirme une étude scientifique réalisée par le chirurgien plasticien londonien Julian De Silva.

Crédit Photo : Netflix

Celui qui interprète le ténébreux Duc de Hastings dans la série Netflix «La Chronique des Bridgerton» succède ainsi à Robert Pattinson, qui avait reçu le titre en juin 2021.

La star de Netflix obtient un score de 93,65%

Pour aboutir à un tel résultat, le médecin s’est appuyé sur une équation datant de la Grèce Antique : le Golden Ratio de la beauté de Phi. En d’autres termes, cet algorithme était utilisé pour calculer les proportions idéales d’un visage. De son côté, l’acteur britannique âgé de 34 ans a obtenu un score quasi parfait de 93,65%.

Crédit Photo : Rich Fury / Getty Images

«Regé a gagné grâce à la beauté classique de son visage et à ses beaux yeux marrons», a indiqué le chirurgien dans une publication Instagram postée le 24 janvier dernier.

Avant d’ajouter : «Il a facilement obtenu le score le plus élevé, notamment grâce à l’espacement et positionnement de ses yeux, ainsi qu’à la forme parfaite de ses lèvres. Seules la longueur et la largeur de son nez ont obtenu un score légèrement inférieur».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par UK Facial Plastic Surgeon (@drjuliandesilva)

Vous l’aurez compris, l’interprète de Denny Carmichael dans «The Gray Man» des frères Russo réunit tous les critères beauté de la société. Même son de cloche pour l’acteur australien Chris Hemsworth, qui occupe la deuxième du classement avec 93,53%. La troisième place du podium est occupée Michael B. Jordan, avec 93,46 %.

Pour rappel, la beauté est dans les yeux de celui qui regarde !