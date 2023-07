La saga Assassin's Creed Red va mettre en scène un samouraï noir dans son prochain jeu

Alors que la sortie du jeu vidéo «Assassin's Creed Codename Red» est très attendue par les fans de la saga d’Ubisoft, des informations concernant les protagonistes de l’histoire ont été dévoilées.

Le 12 octobre prochain, les fans d’Assassin's Creed auront la joie de découvrir le nouvel opus de la saga d’Ubisoft : «Assassin’s Creed Mirage». Situé dans le Bagdad du IXe siècle, le jeu vidéo s’intéresse à l’histoire de Basim Ibn Ishaq, personnage aperçu dans «Assassin's Creed Valhalla».

Alors que sa sortie arrive à grands pas, le prochain volet de la franchise «Assassin’s Creed Red» intrigue de plus en plus les passionnés de la série de jeux vidéo historique et d’aventure. Cela tombe bien, des informations concernant les protagonistes de l’histoire ont été dévoilées.

Le personnage du prochain jeu Assassin’s Creed est un samouraï noir

Présenté lors de la conférence Ubisoft Forward 2022, le jeu se déroule dans le Japon féodal. Il y a plusieurs mois, Tom Henderson d’Insider Gaming, avait dévoilé que Codename Red mettrait en scène deux protagonistes : un samouraï et un shinobi.

Toujours selon ses informations, le samouraï serait un réfugié africain qui a rejoint la confrérie. Cette rumeur a fait son bout de chemin sur le forum Reddit, où un fan a suggéré que le guerrier pourrait être Yasuke.

Crédit Photo Ubisoft

«Cela pourrait-il signifier que nous incarnerons Yasuke ? Le tout premier protagoniste qui soit une personne réelle ?», s’est interrogé le joueur. Nous savons que Codename Red se déroule à la même époque (…) J'ai hâte qu'Ubisoft nous en dise plus». Né au Mozambique et ancien esclave, Yasuke est considéré comme le premier samouraï noir du Japon.

Une chose est sûre, cette rumeur est à prendre avec des pincettes en attendant la confirmation d’Ubisoft. À noter qu’aucune information concernant la date de sortie n'a été dévoilée.