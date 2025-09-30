« À voir absolument ! » : les spectateurs n'arrivent pas à s'arrêter de regarder cette série d'action sur Prime Video

Pour les sérivores qui recherchent une production bien rythmée et qui ne retient pas ses coups, ruez-vous sans plus attendre sur Prime Video. Les spectateurs ne peuvent plus se passer de cette série.

Vous cherchez une série à binge-watcher sous la couette cet automne ? Parfait, car on a ce qu’il vous faut. Tout d’abord, cette mini-série « époustouflante » sur Prime Video. D’ailleurs, on vous invite à rester sur cette plateforme car la série que l’on vous recommande se trouve là aussi. Préparez-vous à un spectacle au rythme effréné.

Cette série, devenue très populaire depuis sa première saison sortie en 2022, mêle enquête policière, scènes de combat, mystère et humour. Avec elle, vous allez retenir votre souffle tout en restant confortablement installé dans votre canapé. Vous êtes prêt à franchir le pas ?

Crédit photo : Prime/ Video

Il s’agit bien évidemment de la série Reacher avec le colosse Alan Ritchson. Ce dernier succède à Tom Cruise qui incarnait Jack Reacher dans les films du même nom. « Ancienne recrue de l'armée américaine, Jack Reacher s'est retiré de la police militaire. Son voyage à travers le pays l'amène à s'impliquer dans de périlleuses enquêtes », résume Allociné.

Plongez dans une série bourrée d’adrénaline

Crédit photo : Prime/ Video

La première saison de Reacher démarre très fort. Le héros est arrêté pour un meurtre qu’il n’a pas commis. En tentant de prouver son innocence, il va découvrir une conspiration sanglante… Les bases sont posées et à partir de ce moment précis, les spectateurs de Reacher restent scotchés à leur écran.

Alors que la quatrième saison a débuté son tournage à l’été dernier, les fans de Reacher en profitent pour regarder de nouveau les 24 épisodes répartis sur trois saisons. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils adorent et en veulent encore plus :

« Une superbe série d'action, de drame et de crime... qui m'a accroché à chaque épisode » ; « J'ai lu tous les livres et je ne vois pas comment cette première saison aurait pu être mieux réalisée » ; « Excellent. Plus, s'il vous plaît » ; « Wow, on est captivé dès les 10 premières minutes. Je n'ai pas pu m'arrêter de le regarder ! À voir absolument », assurent les internautes.

Ces derniers ont d’ailleurs attribué le score de 81% à l’ensemble de la série. L’arrivée de la très attendue quatrième saison, prévue courant 2026, devrait, à coup sûr, faire grimper le score. Autre bonne nouvelle, un spin-off, Neagley, est en préparation et sera centré sur l’amie et collègue de Reacher : Frances Neagley.