Ce film noté 90% avec deux stars de Marvel est déjà culte, les spectateurs le regardent en boucle sur Prime Video

C’est l’un des meilleurs thrillers qui ait été fait ces dernières années et les spectateurs le recommandent chaudement.

Amoureux de thrillers et d’enquêtes policières, vous ne pouvez pas passer à côté de ce film adoubé par le public et la critique. En plus, si on vous dit qu’il est écrit et réalisé par Taylor Sheridan, le créateur de Yellowstone, vous devez foncer.

Depuis sa sortie en 2017, ce thriller porté par des stars de Marvel a récolté l’excellent score de 90% sur le site Rotten Tomatoes. En France, le film obtient la note de 4 sur 5 sur Allociné. Vous êtes prêt à vous plonger dans l’univers glacé du Wyoming pour élucider un mystère ?

Crédit photo : Metropolitan Filmexport

Si c’est le cas, vous devez à tout prix regarder Wind River avec Jeremy Renner et Elizabeth Olsen dans les rôles principaux : « Cory Lambert est pisteur dans la réserve indienne de Wind River, perdue dans l’immensité sauvage du Wyoming. Lorsqu’il découvre le corps d’une femme en pleine nature, le FBI envoie une jeune recrue élucider ce meurtre. Fortement lié à la communauté amérindienne, il va l’aider à mener l’enquête dans ce milieu hostile où la loi des hommes s’estompe face à celle impitoyable de la nature ».

Les spectateurs vantent les méritent de ce thriller glacial

Crédit photo : Metropolitan Filmexport

Huit ans après sa sortie, Wind River est encore considéré comme un classique du genre par les fans. Pour certains médias comme Forbes, il s’agit même de l’un des meilleurs thrillers de la dernière décennie.

De nombreux spectateurs ont fait part de leur amour pour Wind River avant de le recommander chaudement :

« Magnifique, juste, à un niveau de tension rarement atteint » ; « Thriller bien réussi où la tension monte doucement mais sûrement » ; « Wind River sait prendre son temps sans ennuyer le spectateur, mais sait aussi jouer avec la tension et le stress » ; « Le casting est excellent, ainsi que la réalisation » ; « Amateur des grands espaces et de thriller vous ne pouvez pas être déçu », peut-on lire sur Allociné.

C’est plus que jamais l’heure de découvrir Wind River pour ceux qui n’ont encore jamais franchi le pas. Pour cela, rendez-vous sur Prime Video. Après votre séance, et si l’envie vous prend, vous pourrez également regarder cette comédie policière avec Orlando Bloom ou cette série adorée des spectateurs.