Cette série « époustouflante » notée 10/10 rend accros les spectateurs, ils la dévorent en une nuit sur Prime Video

Devant l’engouement grandissant, il y a fort à parier que cette série Prime Video sera le succès de cet automne. Les spectateurs l’ont déjà dévorée !

Voici une série qui vient de sortir sur Prime Video et qui se fait déjà un nom. Après deux classiques du genre : la série chouchoute des spectateurs et cette mini-série qui les rend accros, la plateforme mise sur une série originale. Et elle a bien fait, puisque c’est un gros succès critique et public.

Depuis sa mise en ligne le 10 septembre dernier, ce thriller se fait dévorer par des spectateurs en pâmoison. Il ne leur a pas fallu bien longtemps pour avaler les six épisodes qui composent ce « thriller à couper le souffle ».

Crédit photo : Prime Video

Il s’agit bien sûr de The Girlfriend. Portée par Robin Wright (House of Cards) et Olivia Cooke (House of the Dragon), la série est tirée du roman à succès de Michelle Frances. Quand on lit le résumé, on comprend pourquoi : « Laura a tout : une carrière épatante, un mari aimant et son enfant chéri, Daniel. Mais sa vie parfaite se désagrège lorsque Daniel ramène Cherry à la maison, une petite amie qui change tout. Laura est convaincue que Cherry cache quelque chose, ou est-elle juste paranoïaque ? La vérité est une question de perspective. »

Des notes parfaites et des avis dithyrambiques

Crédit photo : Prime Video

Ce petit jeu du chat et de la souris, enrobé de mystère, a particulièrement plu aux abonnés Prime Video. Sur X, ils sont nombreux à avoir exprimé leur passion pour The Girlfriend.

« The Girlfriend sur Prime est VRAIMENT BIEN et pourquoi personne n'en parle ?? » ; « Je viens de terminer The Girlfriend sur Prime, c'était de la VRAIE TÉLÉ. Absolument 10/10 !! » ; « Je viens de terminer The Girlfriend sur Prime Video. Quelle série époustouflante ! Chaque instant a été un vrai plaisir, je dois dire. 10/10 » ; « Je viens de la finir et j'ai adoré ! »

The Girlfriend est tellement addictif que les spectateurs n’ont pu se retenir de tout regarder en une nuit seulement. Certains racontent même s’être forcés à arrêter pour en garder un peu pour le lendemain.

Vous l’aurez constaté, les spectateurs n’ont pas hésité à attribuer une note de 10/10 à The Girlfriend. Ils ne sont pourtant pas les seuls. À sa sortie, les critiques ont également été charmées par la série. Sur Rotten Tomatoes, elles lui ont donné le score parfait de 100%. Ce dernier est retombé à 88% depuis, mais témoigne de l’engouement que The Girlfriend provoque.

On parie que vous allez y succombez aussi.