« Un petit bijou » : cette série notée 95% rend accros tous les spectateurs sur Prime Video

Extrait tiré de Mare of Easttown

Difficile de trouver des séries parmi la multitude de propositions. Encore plus difficile d’en trouver une qui fait l’unanimité. C’est chose faite avec cette mini-série disponible sur Prime Video.

Dimanche 7 septembre, la chaîne HBO a sorti le premier épisode de sa nouvelle série policière Task. L’occasion pour de nombreux spectateurs de se (re)plonger dans une série phare de la chaîne, créée par le même showrunner, Brad Ingelsby. Mais cette fois-ci, c’est sur Prime Video qu’il faut aller.

Sortie il y a quatre ans, la mini-série a fait un carton. Trois de ses acteurs ont remporté des Emmy Awards pour leur performance. La série a également été largement saluée par le public et la critique. Sur Rotten Tomatoes, elle récolte l’excellent score de 95%. En France, du côté de Allociné, les spectateurs lui attribuent la note presque parfaite de 4,8 sur 5.

Extrait tiré de Mare of EasttownCrédit photo : HBO

Cette série, c’est Mare of Easttown. Portée par Kate Winslet et Evan Peters, elle est rapidement devenue culte dans le petit monde des séries. « À Easttown, une petite ville de Pennsylvanie, une détective respectée "Mare" Sheehan enquête sur un meurtre local sordide tout en jonglant avec sa vie personnelle qui s’effondre rapidement autour d’elle [...] Sous la pression croissante, Mare n’a qu’une obsession : faire justice dans une ville où tout le monde est un suspect potentiel », peut-on lire sur Allociné.

Une série qui fait l’unanimité

Extrait tiré de Mare of EasttownCrédit photo : HBO

Task a donné l’envie aux spectateurs de regarder de nouveau Mare of Easttown. Quatre ans après, cette dernière est toujours aussi percutante grâce, notamment, à plusieurs rebondissements marquants. De quoi en faire une série à part selon cet internaute :

« Top 5 des meilleures séries HBO pour moi. Un mystère, un meurtre. C’est brut, émouvant et parfaitement interprété ».

Sur Allociné, les internautes abondent dans le même sens :

« Excellentissime série qui aborde beaucoup plus de thèmes qu'une banale série policière » ; « Une histoire bien écrite et très bien interprétée » ; « Kate Winslet est formidable en mère de famille éprouvée et en enquêtrice désabusée » ; « Un petit bijou en 7 épisodes » ; « On est à la fois captivés, émus et terrifiés », peut-on lire.

Vous l’aurez compris, Mare of Easttown a mis tout le monde d’accord. Alors, si ce n’est déjà fait, ruez-vous sur Prime Video pour la dévorer.

Au sujet de l'auteur :

Pour Demotivateur, Camille met à profit ses compétences dans la rédaction web pour parler de sujets qui lui tiennent à cœur comme la cause animale, l’écologie ou encore l’art. Mais c’est surtout le divertissement et notamment le cinéma et les séries télé qui l’attirent. Chaque jour, Camille espère faire partager sa passion au plus grand nombre avec des articles riches et variés qui pourront plaire au lecteur.

