« Absolument captivant ! » : cette série Netflix notée 84% rend accros les spectateurs et fait un carton partout dans le monde

Netflix vient encore de proposer une série où un mystère doit être résolu. Les fans ont succombé à l’histoire et ses personnages, n’en manquant pas une seule miette.

Une série thriller qui s’impose sur Netflix

Avant que l’ultime saison de Stranger Things n’emporte tout sur son passage, une mini-série fait des merveilles sur Netflix. Sortie le 13 novembre dernier, elle cumule déjà plus de 45,4 millions d’heures de visionnage, selon le site spécialisé FlixPatrol.

Par ailleurs, les fans de Homeland et The Americans seront sans doute ravis de retrouver les stars respectives de ces séries, à savoir Claire Danes et Matthew Rhys, dans les rôles principaux. Leur performance a d’ailleurs époustouflé les spectateurs, qui créditent notamment leur talent pour le succès de la mini-série.

Crédit photo : Netflix

Il s’agit de The Beast In Me, qui ne cesse de convaincre la presse et le public. L’histoire est celle de Aggie Wiggs, une autrice reconnue, incapable d’écrire depuis la mort tragique de son fils. Mais lorsque Nile Jarvis, un magnat de l’immobilier, autrefois suspecté dans la disparition de sa femme, emménage à côté, Aggie se met à enquêter dans « un jeu du chat et de la souris qui pourrait s'avérer mortel », prévient le résumé.

The Beast In Me et son duo d’acteurs époustouflant

Crédit photo : Netflix

Moins de deux semaines après sa mise en ligne sur la plateforme, The Beast In Me s’est déjà imposée comme un phénomène. Sur Rotten Tomatoes, la mini-série affiche le très bon score de 84%. Et cela ne devrait pas s’arrêter là. Les critiques place The Beast In Me « bien au-dessus du genre policier habituel » grâce notamment à un rythme soutenu.

« The Beast in Me met en scène un duel psychologique d'une tension palpable grâce aux superbes performances de Claire Danes et Matthew Rhys », souligne un critique.

Pour une fois, les spectateurs sont d’accord avec les journalistes. Tout comme eux, ils ont particulièrement été épatés par le jeu de son duo principal :

« Difficile à regarder mais extraordinaire, le jeu d'acteur captivant de Matthew Rhys et Claire Danes a fait de cette série une véritable addiction » ; « Claire Danes et Matthew Rhys avaient une alchimie que je n'avais pas vue depuis longtemps… C'est une de ces séries dont on a hâte de voir le prochain épisode » ; « Absolument captivant ! Le jeu des acteurs est superbe ! Je la recommande vivement ! » ; « Tellement divertissant, impossible d'en rater une miette. Absolument captivant. Matthew Rhys mérite une récompense », s’enthousiasment les internautes (Rotten Tomatoes).

Vous êtes prêt à rester scotché à votre écran pour connaître le fin mot de l’histoire ? Ruez-vous sans plus attendre sur Netflix pour dévorer les huit épisodes de The Beast In Me.