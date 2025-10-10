Monstre, saison 4 : qui est la meurtrière qui sera au coeur de la série sur Netflix ?

Alors que la troisième saison de “Monstre” est sortie il y a quelques jours sur Netflix, le créateur Ryan Murphy a dévoilé le sujet de la quatrième saison qui, pour la première fois, se portera sur une femme.

“Monstre” est une série qui connaît un grand succès sur Netflix. Après avoir présenté l’histoire du célèbre Jeffrey Dahmer dans la saison 1, incarné par Evan Peters, la série a ensuite abordé le cas des frères Menendez dans la deuxième saison. La saison 3 a quant à elle été mise en ligne sur Netflix ce vendredi 3 octobre et elle retrace le parcours du terrifiant Ed Gein.

Crédit photo : Netflix

Surnommé “Le Boucher de Plainfied”, Ed Gein est un tueur en série américain qui est connu pour avoir exhumé des tombes, fabriqué des objets avec de la peau humaine et commis plusieurs meurtres. Sortie il y a seulement quelques jours, cette nouvelle saison connaît un très grand succès puisqu’elle est la série la plus regardée du moment sur Netflix.

Une femme au centre de la saison 4

Alors que la troisième saison de “Monstre” vient d’être dévoilée, Ryan Murphy en a déjà dit plus sur la saison 4. Pour la première fois, l’histoire se concentrera sur une femme, Lizzie Borden, une meurtrière au centre de l’un des plus célèbres faits divers des États-Unis. À l’âge de 32 ans, Lizzie Borden a été accusée d’avoir massacré son père et sa belle-mère à coups de hache.

La raison de ces meurtres n’a jamais été dévoilée. La principale hypothèse de l’enquête était que Lizzie Borden souhaitait toucher un héritage de plus d’un demi-million de dollars. Selon Voici, d’autres sources pensent également que la jeune femme souffrait d’un gros trouble psychiatrique ou qu’elle voulait se venger contre son père après des années d’inceste.

Crédit photo : Wikimedia Commons

Côté casting, le rôle principal sera joué par la jeune comédienne Ella Beatty, âgée de 25 ans, qui a décroché son premier grand rôle. Elle sera accompagnée de Billie Lourd, qui a fait une apparition dans toutes les saisons de la série “American Horror Story” et de Vicky Krieps, que l’on a retrouvé dans la saison 3 de “Monstre” et qui jouait la reine dans “Les Trois Mousquetaires”.

Pour le moment, aucune date de sortie officielle n’a été annoncée. Si vous avez déjà regardé la saison 3 de “Monstre”, il faudra donc faire preuve de patience avant de découvrir la terrifiante histoire de Lizzie Borden.