«C'est marrant» : Cette star de «Bridgerton» fait une confession surprenante sur sa vie sexuelle

À l’occasion de la sortie de la quatrième saison des “Chroniques de Bridgerton” sur Netflix, une actrice phare de la série a livré une confession inattendue sur sa vie sexuelle.

“La Chronique des Bridgerton” est une série populaire sortie en 2020 sur Netflix, qui est rapidement devenu l’un des programmes phares de la plateforme. La quatrième saison est sortie le 29 janvier 2026 et les premiers épisodes s’intéressent à Benedict Bridgerton et sa romance avec Sophie.

Crédit photo : Netflix

Quelques jours seulement après sa sortie, la série est déjà numéro 1 partout dans le monde, dont en France. Suite au succès du programme, une actrice star de la série a fait une confession pour le moins inattendue.

“C’est marrant”

Il s’agit de Claudia Jessie, qui incarne Eloise Bridgerton dans la série. Dans l’histoire, Eloise n’a aucune perspective de relation amoureuse et est la seule fille de la famille à ne pas avoir eu de scène intime. Pour rebondir sur ce sujet, Claudia Jessie s’est confiée sur sa vie sexuelle dans une interview aux côtés de Hannah Dodd (Francesca Bridgerton) et Luke Newton (Colin Bridgerton).

Crédit photo : Netflix

La jeune femme a affirmé qu’elle trouve l’idée “amusante” qu’Eloise soit célibataire. La raison ? Il s’agit d’une différence majeure entre l’actrice et son personnage.

“C’est marrant quand même, parce que dans la vraie vie, j’ai une vie sexuelle plus active que les deux”, a-t-elle déclaré à Unilad, en faisant référence aux personnages de Luke Newton et Hannah Dodd.

Une évolution pour Eloise Bridgerton ?

Claudia Jessie est en couple avec Cole Edwards, directeur de casting, depuis qu’ils ont officialisé leur relation en 2024. Si l’actrice se plaît dans son rôle, celui-ci pourrait changer puisqu’Eloise pourrait bientôt devenir l’héroïne principale des “Bridgerton”. Dans les livres de Julia Quinn, le personnage d’Eloïse finit avec Philip Crane. Le couple se marie par convenance, sans être amoureux, mais les scénaristes de la série pourraient choisir de romancer l'histoire.

Pour le moment, Claudia Jessie affirme qu’elle a “réussi à atteindre l’âge de 36 ans sans jamais faire une scène de sexe”. Leur vie intime n’est pas la seule différence entre Claudia et Eloise. En effet, si la fille Bridgerton doit porter des corsets toute la journée, ce n’est pas le cas de Claudia qui attend qu’une chose à la fin du tournage : se mettre en survêtement.