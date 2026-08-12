« C'est très réussi » : cette comédie policière notée 100% est de retour en streaming pour le plus grand bonheur des fans

Après le succès de sa saison 1 sortie en 2024, cette comédie aux allures de thriller est de retour sur nos écrans.

La première série mexicaine d’Apple TV est de retour

Cet été, vous avez l’embarras du choix en termes de séries. Sur Netflix, on vous recommande cette mini-série mexicaine qui se hisse dans le Top 5. Restons au Mexique pour une autre série qui revient en force.

Direction Apple TV pour ce thriller qui s’inspire de faits réels et se déroule dans les années 1970. Cette toute première série mexicaine de la plateforme avait bien plu aux abonnés à sa sortie il y a deux ans. Elle débutait comme une comédie policière avant de se transformer peu à peu en enquête plus sombre sur un tueur en série.

Voici donc Las Azules de retour pour une saison 2. « Las Azules suit le parcours de quatre femmes qui, défiant les normes ultra-conservatrices de l'époque, rejoignent la première force de police féminine du Mexique », renseigne le synopsis d’Allociné.

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Une bande d’héroïnes de retour aux affaires criminelles

Crédit photo : Apple TV

La première saison de Las Azules a récolté le score de 100% sur Rotten Tomatoes. La saison 2, qui sort ce 12 août, fera-t-elle aussi bien alors qu’elle est attendue au tournant par les fans à travers le globe ? Ils avaient déjà été emballés par la saison 1, comme en témoignent leurs réactions positives sur Allociné :

« Les actrices sont excellentes, les personnages bien construits et l'intrigue haletante ! » ; « C'est grand public, et globalement c'est très réussi, très agréable à regarder » ; « J'ai passé un bon moment et c'est drôle » ; « L’histoire est prenante, on en redemande ! », peut-on lire.

Crédit photo : Apple TV

Dans la saison 2, l’équipe de policières enquête sur la mort d’un jeune militant dont les origines remontent aux années 1960. Sur leur chemin, les quatre héroïnes en bleu vont devoir composer avec des révélations dérangeantes.

Alors, si ce n’est déjà fait, rendez-vous sur Apple TV pour dévorer la première saison de Las Azules, puis sa saison 2 dont un épisode inédit sort chaque semaine.