Après l'Everest, Inoxtag se lance un nouveau défi extrême avec Mike Horn

Suite à son ascension du mont Everest, Inoxtag repart à l’aventure en compagnie du célèbre explorateur Mike Horn. Direction la Patagonie.

Par 

Ajouter comme source préférée
Inoxtag au sommet de l'Everest

Inoxtag est un créateur de contenu suivi par près de 9,4 millions d’abonnés sur sa chaîne YouTube. Il y a deux ans, le jeune homme s’est lancé dans une aventure folle : faire l’ascension du mont Everest. Si une polémique a éclaté suite à la diffusion de son documentaire à ce sujet, le projet avait été défendu par Mike Horn, le célèbre aventurier.

Mike Horn et InoxtagCrédit photo : @mikehornexplorer / Instagram

Après cette ascension, Inoxtag a relevé d’autres défis. Il a notamment traversé l’Atlantique à la voile en 11 jours et a suivi l’un des entraînements les plus durs au monde en pleine jungle.

Inoxtag et Mike Horn en Patagonie

Mais ce n’est pas fini. Après l’Everest, Inoxtag repart à l’aventure, en bonne compagnie. Comme il l’a annoncé ce dimanche 9 août sur Instagram, il part avec Mike Horn en Patagonie, en Amérique du Sud.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par SHADES (@shades)

Cette expédition entre dans le cadre du programme “What’s Left” lancé par Mike Horn en 2023 et prévu jusqu’en 2027. L’explorateur retourne sur les lieux emblématiques de sa carrière afin de mesurer l’impact du changement climatique. Il a décidé de partir avec Inoxtag en Patagonie pour remplir une mission bien spéficique.

La suite après cette vidéo

Une mission scientifique

Sur place, les deux explorateurs devront s’aventurer près d’un glacier. Après trois semaines de marche dans un froid extrême et des conditions instables, ils devront récupérer de l’eau dans les profondeurs du glacier pour qu’elle soit analysée par les scientifiques, qui tenteront d’en apprendre davantage sur l’évolution de cet environnement.

Ensuite, Inoxtag et Mike Horn devront grimper jusqu’en haut du glacier pour y installer une caméra qui restera fixée pendant deux ans, afin d’enregistrer des données. Avec humour, Inoxtag a révélé son parcours avec Mike Horn, affirmant que celui-ci allait sûrement “le faire morfler”.

Enfin, les deux aventuriers pourraient profiter de leur séjour en Amérique du Sud pour gravir un nouveau sommet de la cordillère des Andes : l’Alpayamo, au Pérou, situé à 5 947 mètres d’altitude.

Suivez-nous sur Google
Inoxtag

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

À lire aussi
Inoxtag
Le YouTubeur Inoxtag recueille 3 chiens abandonnés et délivre un message fort aux internautes
Inoxtag
‭«Survivre 7 jours‭» : le nouveau défi fou d'Inoxtag après l’Everest et la traversée de l’Atlantique
Inoxtag
« 95% de chances d’échouer » : Inoxtag va s'enfermer pendant 7 jours pour tenter de réussir un défi impossible
Inoxtag et Michou
Après Inoxtag, Michou va diffuser sa série événement dans plusieurs cinémas français