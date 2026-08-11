Après l'Everest, Inoxtag se lance un nouveau défi extrême avec Mike Horn

Suite à son ascension du mont Everest, Inoxtag repart à l’aventure en compagnie du célèbre explorateur Mike Horn. Direction la Patagonie.

Inoxtag est un créateur de contenu suivi par près de 9,4 millions d’abonnés sur sa chaîne YouTube. Il y a deux ans, le jeune homme s’est lancé dans une aventure folle : faire l’ascension du mont Everest. Si une polémique a éclaté suite à la diffusion de son documentaire à ce sujet, le projet avait été défendu par Mike Horn, le célèbre aventurier.

Crédit photo : @mikehornexplorer / Instagram

Après cette ascension, Inoxtag a relevé d’autres défis. Il a notamment traversé l’Atlantique à la voile en 11 jours et a suivi l’un des entraînements les plus durs au monde en pleine jungle.

Inoxtag et Mike Horn en Patagonie

Mais ce n’est pas fini. Après l’Everest, Inoxtag repart à l’aventure, en bonne compagnie. Comme il l’a annoncé ce dimanche 9 août sur Instagram, il part avec Mike Horn en Patagonie, en Amérique du Sud.

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Cette expédition entre dans le cadre du programme “What’s Left” lancé par Mike Horn en 2023 et prévu jusqu’en 2027. L’explorateur retourne sur les lieux emblématiques de sa carrière afin de mesurer l’impact du changement climatique. Il a décidé de partir avec Inoxtag en Patagonie pour remplir une mission bien spéficique.

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Une mission scientifique

Sur place, les deux explorateurs devront s’aventurer près d’un glacier. Après trois semaines de marche dans un froid extrême et des conditions instables, ils devront récupérer de l’eau dans les profondeurs du glacier pour qu’elle soit analysée par les scientifiques, qui tenteront d’en apprendre davantage sur l’évolution de cet environnement.

Ensuite, Inoxtag et Mike Horn devront grimper jusqu’en haut du glacier pour y installer une caméra qui restera fixée pendant deux ans, afin d’enregistrer des données. Avec humour, Inoxtag a révélé son parcours avec Mike Horn, affirmant que celui-ci allait sûrement “le faire morfler”.

Enfin, les deux aventuriers pourraient profiter de leur séjour en Amérique du Sud pour gravir un nouveau sommet de la cordillère des Andes : l’Alpayamo, au Pérou, situé à 5 947 mètres d’altitude.