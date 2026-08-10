Une actrice de HPI lance un appel aux dons car elle ne touche plus « aucun revenu »

Alors qu’elle traverse des difficultés financières, cette actrice de HPI a demandé un coup de pouce à ses fans.

Cypriane Gardin ouvre une cagnotte pour l’aider financièrement

L’actrice Cypriane Gardin a lancé une cagnotte. Jeudi 6 août 2026, celle qui s’est fait connaître du grand public pour son rôle de Théa dans la série HPI a publié une vidéo sur son compte Instagram. Elle y évoque ses difficultés financières qui durent depuis six mois.

Après des passages à la télé dans Alice Nevers ou Léo Mattéi, Cypriane Gardin a du mal à décrocher d’autres rôles et à boucler ses fins de mois. Ainsi, face caméra, elle en appelle à la « bienveillance » et à la « générosité » de ses abonnés, et annonce avoir lancé une cagnotte.

« Aujourd'hui, j'ai appris officiellement que j'arrivais à la fin de mes droits France Travail, je ne peux plus rien toucher. J'ai demandé une prolongation de mes droits qui n'a pas été acceptée pour le moment. Le temps que mes démarches et que mes demandes soient étudiées, je n'aurai aucun revenu, je n'ai même pas la possibilité de toucher le RSA », explique-t-elle.

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« J’espère que ce n’est pas déplacé », la demande de l’actrice suscite des réactions mitigées

Crédit photo : TF1

Dans sa vidéo, Cypriane Gardin montre son inquiétude pour la suite. Elle indique que trois personnes vivent grâce à ses revenus et que son fournisseur d’électricité ne cesse de la relancer sur des factures impayées.

Pour tenter de survivre et au moins sortir la tête de l’eau pour ce mois-ci, celle qui incarne la fille d’Audrey Fleurot dans HPI ne voit d’autres choix que de demander de l’aide à sa communauté. Et ce, même si elle éprouve un sentiment de culpabilité : « J’espère que ce n’est pas déplacé de ma part, même si j’en ai totalement l’impression et que je ne me sens pas du tout légitime », estime-t-elle.

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Sans surprise, la vidéo de l’actrice a suscité de nombreux commentaires mitigés. D’ailleurs, la section est depuis désactivée. Cependant, comme l’a relayé RTL, certains fans ont apporté leur soutien : « Courage à toi et tes proches. Tu as beaucoup de talent. Tu vas réussir et revenir plus forte ». En revanche, d’autres lui ont conseillé de prendre un emploi alimentaire. « Il n'y a pas de honte à aller faire des ménages, des frites dans un fast-food, les marchés, les vendanges, bref travailler pour subvenir à ses besoins ».

Pour le moment, la cagnotte de Cypriane Gardin a atteint 6 030 euros.